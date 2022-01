Como parte da campanha mundial do Janeiro Branco, a plataforma Amar.Elo oferece atendimento psicológico gratuito no mês de janeiro.

Abraçando a campanha mundial do Janeiro Branco, que busca conscientizar a população sobre a importância do cuidado preventivo com a saúde mental, a startup Amar.Elo, em parceria com o Nosso Lar Hospital, oferece escutas online e gratuitas para toda a população interessada. As sessões estão disponíveis nos turnos manhã e tarde, de segunda a sexta-feira, até o final deste mês de janeiro.

Para ter acesso às sessões, é necessário entrar em contato com a plataforma, através do número de whatsapp (85) 99649-5509. Após este contato, será agendada uma sessão na melhor data e horário para o paciente. A Amar.Elo disponibilizará até seis sessões por dia para a comunidade até o final de janeiro. As sessões gratuitas só serão realizadas com agendamentos pelo número disponibilizado.



Sobre a Amar.Elo

Com o propósito de cuidar além da tela e se tornar uma plataforma de referência no cuidado à saúde mental, a startup Amar.Elo busca levar para as empresas uma estratégia empresarial de cuidado em saúde emocional dos colaboradores. Fruto da parceria com o Hospital Nosso Lar, a plataforma foi criada em 2020 e tem como objetivo se tornar uma plataforma de referência no cuidado à saúde mental. O Amar.Elo por ser acessado por meio do site www.amarelosaudemental.com.br. Para marcar uma consulta, basta acessar o site e clicar na aba que fica do lado direito da tela, onde a pessoa será conduzida para uma página que será realizado o agendamento.