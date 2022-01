Cinco dicas para criar o seu orçamento de T.I. em 2022

Impulsionada pela pandemia, a tecnologia tornou-se essencial para a maioria das empresas do país, principalmente aquelas que oferecem serviços diretamente para o consumidor final, como as gigantes do varejo e e-commerce. Para se ter uma ideia, de acordo com uma recente pesquisa da IDC, o investimento em Transformação Digital seguirá crescendo a uma taxa anual de 15,5% até 2023. Com isto, a expectativa é que ainda em 2022, 70% das empresas terão acelerado o uso de tecnologias digitais.

Com a previsão em alta para a digitalização das empresas, é importante que líderes de organizações pensem de forma estratégica quais serão as soluções que serão prioridades em suas organizações. No entanto, Diogo Barroso, CTO da Claranet, multinacional de tecnologia, destaca que este tipo de investimento não deve estar limitado ao gasto que se terá, mas sim ao benefício que será gerado à marca.

“Sempre que falamos em orçamento (budget), não se deve pensar apenas em custos, mas sim nos benefícios que a solução trará para o negócio, seja ela na experiência do usuário ou na felicidade dos colaboradores. A felicidade, inclusive, gera lucro, produtividade, impulsiona a imagem da companhia etc. Claro que, no final, todo investimento deverá se traduzir em números, mas há muito mais fatores a se analisar e levar em consideração”, pontua o executivo.

Para contribuir, Diogo separou cinco tecnologias que deverão ser tendência em 2022 e que podem ser prioridade na construção do budget de T.I.; confira abaixo.

Cyber Segurança: Tenha um plano estratégico com o budget projetado para este tema, não espere ser atacado ou ter seus dados vazados. O barato sai caro!

Move to Cloud: Desenhe uma estratégia que traga não só benefícios financeiros, mas também, elasticidade, eficiência operacional, disponibilidade, performance e segurança.

Automação: Pense sempre nas vantagens que a automação pode trazer para a companhia, tanto em eficiência quanto em custo, pois cultura DevOps só gera benefícios.

Data Driven: Uma empresa precisa tomar decisões baseadas em dados, estes precisam ser confiáveis e estarem disponíveis em tempo hábil para decisões mais ágeis e assertivas.

IA/ML: Não há como falar em Cyber, Automação e Data sem falar dos benefícios da Inteligência Artificial e Machine Learning, por isso é importante pensar em como utilizar estas tecnologias de forma a alavancar o negócio, melhorar a eficiência e eficácia, além de reduzir custos.

SOBRE A CLARANET

Fundada em 1996, a Claranet é uma multinacional de tecnologia, com foco em cloud computing, cyber security, Dados, DevOps, plataformas digitais e serviços gerenciados. O grupo está presente em 11 países no mundo e os quase 3 mil colaboradores têm como missão ajudar os clientes em todas as etapas da transformação digital. Com 5