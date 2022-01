Especialista em Marketing Digital: dicas para uso das mídias digitais

De acordo com o especialista em Tecnologias, inovações e negócios Digitais, Ítalo Paiva, é importante conhecer a fundo as mídias. "Saber que cada ferramenta como YouTube, Instagram e TikTok são aquelas que mais têm dado destaque às pessoas", ressalta.



Para quem quer vender no ambiente digital, o ideal é selecionar de 2 a 5 produtos. "O empreendedor precisa ser seletivo, criar um filtro do que será comercializado. Focando em um número específico de produtos ou serviços, pode-se atingir resultados bem satisfatórios, ampliando assim a lucratividade do negócio", afirma.

Outro ponto é a visão de ter multicanais para postar conteúdo tirando dúvidas, descrevendo produtos e serviços e indiretamente fazendo vendas.

“Plataformas como OLX, sites de marketing Place, Twitter, Linkedin, são alguns exemplos chamado de presença digital multicanais”, explica.

Italo Paiva atua nos segmentos de soluções tecnológicas e Marketing, sendo proprietário da Giro Host, companhia que está no mercado há mais de 20 anos. Ele também é idealizador do Giro Coworking, espaço de network, dá 8 dicas para ficar atento ao Marketing Digital em 2022:

1 - Analise como se comporta cada forma de comunicação do Instagram. As principais em ordem de maior relevância são Reels, Stories e postagens no Feed.

2 - Dentro do seu negócio, escolha de 2 a 5 serviços ou produtos que você considera como fortes para vender na internet. Comece a falar sobre eles.

3 – Crie um cronograma mensal de conteúdo. Aqui entram fotos, vídeos, animações e artes.

4 – Estude a concorrência. Veja o que ela está postando. Pode ser que surjam bons insights de ideias!

5 – Crie um site do seu negócio.

6 – Considere contratar um especialista para criar estratégias de conversão.

7 – Aposte no Marketing de Conteúdo e SEO.

8 – Tenha disciplina e foco. A maioria das pessoas não vão te apoiar.