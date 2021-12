A Startup Cearense PontoGo é especializada em controle de ponto

A Pontogo é uma startup cearense que tem como foco a otimização de uma prática que até parece simples: bater ponto nos locais de trabalho. Acontece que a empresa promete reduzir de maneira significativa gastos a partir da automação desse processo e comemora os resultados de 2021.



Uma das estratégias para a redução dos custos é evitar processos judiciais. “A empresa está 100% dentro do que a portaria 373 do MTE exige de sistemas de pontos alternativos. Com isso, dores de cabeça com processos judiciais por horas e dias trabalhados caem praticamente a zero, uma vez que o sistema armazena todos os dados em nuvem e disponibiliza as informações a qualquer momento”, diz Igor Souza, CEO da empresa.

O CEO ainda diz que a PontoGO aumentou em mais de 200% o número de clientes neste ano, se comparado ao ano anterior. “O sistema é de fácil usabilidade, antifraude e de baixo custo. Fazendo com que o trabalho de gestão de pontos fique totalmente automatizado no sistema, dispensa papel e até 90% do tempo gasto antes com a demanda do tratamento dos pontos dos colaboradores”, explica.

“Durante a pandemia vimos muitas empresas adotarem o home office e com isso a procura de ferramentas que pudessem acompanhar a jornada de trabalho dessas pessoas em suas casas. Com isso tivemos um aumento significativo no início da pandemia, mas com o passar do tempo, e agora com a dificuldade financeira, muitas delas continuam optando pela PontoGO em suas empresas mesmo sendo fixos como lojas e fábricas”, afirma Igor.