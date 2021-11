Live debate o mercado de jogos digitais

Da mesma forma como os urbanistas nos ensinaram que duplicar uma via atrai muito mais carros, e dessa forma, pode até trazer mais problemas, é preciso pensar nas vias disponibilizadas pelo 5G e suas consequências.

Mais banda passante, mais informação, mais massa de dados e mais possibilidade de negócios e conexões. Não só entre pessoas, mas entre coisas. Estamos, portanto, falando do IOT. Geladeiras, TVs, coleiras de animais e games! Tudo isso e muito mais mandando informação a todo instante.

E esses novos problemas que virão, saibam, já estão sendo pensados. O mercado se movimenta fortemente pensando na infraestrutura necessária para dar conta do que virá. Especificamente olhando para o mercado de jogos eletrônicos, o desafio é gerar os investimentos em infraestrutura que garantam a conectividade com baixa latência para que os games sejam jogados de forma fluida. Essa afirmação é da ODATA, provedora brasileira de serviços de data center.

Eliel Andrade, Gerente de Produtos da ODATA alerta para outros sarrafos que devem ser superados. Alta disponibilidade de energia elétrica, conexão e vejam só refrigeração das máquinas, também estão no radar. Segundo a Newzoo, o Brasil é o maior em receitas de jogos na América Latina e o 12º no mundo. A marca diz que o mercado de jogos no Brasil arrecadou cerca de US$ 2,3 bilhões em 2021 – o que apresenta aumento de 5,1% na receita anual.

A propósito, o mercado de jogos digitais é o nosso assunto da live de hoje que ocorre, assim como em toda quarta feira, pontualmente às 17:30. Hoje a live também faz parte do INOVA 2021 – evento de tecnologia e inovação do Jornal O POVO.

Nossos convidados, além de você, são:

Ítalo Furtado, Gerente de Projetos, UX designer e desenvolvedor de jogos e Rômulo Jardim, Game Designer e sócio na Roque Fairy Studios.

