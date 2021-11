Black Nagem tem produtos com até 50% de desconto no Ceará. Para site ou nas sete lojas do estado.

Até sexta-feira (26), a Black Nagem está com um mix de produtos com até 50% de desconto. Os consumidores poderão encontrar as ofertas através do site (www.nagem.com.br) ou nas 7 operações distribuídas no Ceará.



Os clientes que esperaram a temporada para fazer compras vão encontrar os mais variados produtos em até 10x sem juros, além de poderem utilizar a opção do CredNagem em até 15x. Os preços especiais estão disponíveis nas categorias de telefonia, eletrônicos, informática, material de escritório, acessórios, linha branca e eletrinhos.

Para atender a demanda, a varejista de tecnologia também reforçou o estoque para o período tão esperado pelo mercado.