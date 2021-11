App CartãoSiM para consultas de urgência e outros serviços

O aplicativo “Meu CartãoSiM chega prometendo mais versatilidade em marcação de consultas, atendimento de urgência e a possibilidade de ter acesso a prescrições eletrônicas de forma gratuita. Empresa especializada em saúde com atuação no Norte e Nordeste, ela disponibiliza o App para todos os clientes, físicos ou jurídicos, como forma de trazer mais oportunidades na procura de atendimento médico.



O aplicativo pode ser baixado gratuitamente para Android ou IOS. Para acessá-lo, é preciso somente cadastrar e escolher as opções desejadas. Nos serviços gratuitos de urgência, o Pronto Atendimento Virtual é feito com um clínico geral em até 10 minutos, sem limite de uso e sem custo adicional e disponível para titulares e dependentes. Caso haja a necessidade de prescrições, os documentos são enviados via SMS e E-mail. Para as crianças, o atendimento de urgência pediátrico para dependentes de até 12 anos, foi desenvolvido para auxiliar na rotina dos pais.

Além dos serviços gratuitos, a plataforma dispõe de outros serviços e especialidades, como Telemedicina, Exames laboratoriais e de imagem, procedimentos odontológicos, Descontos em Medicamentos, Assistência funerária e Clube de Vantagens. As modalidades estão disponíveis em qualquer localidade onde o CartãoSiM tem abrangência de atendimento com clínicas próprias ou parceiras.

“O aplicativo é mais uma das alternativas que o CartãoSiM vem implementando como forma de abranger toda a população com serviços de qualidade. Em comparação a outros serviços, o nosso possui até 80% de desconto em consultas e 40% em medicamentos genéricos e mínimo de 20% nos demais medicamentos prescritos. Além disso, o aplicativo oferta descontos a partir de 20% em exames laboratoriais em qualquer unidade Clínica SiM”, complementa Victor Rozendo, Gerente de Marketing do CartãoSiM.



Sobre o CartãoSiM



O CartãoSiM oferece serviços e benefícios em saúde. Com um pouco mais de três anos de vida, traz uma forma inovadora de pensar saúde, com pronto atendimentos online e descontos em consultas e exames realizados em uma das 22 clínicas físicas - entre próprias e parceiras - presentes em sete cidades espalhadas por três estados brasileiros.