Palestra on-line para comemorar Dia Mundial da Filosofia

Dia Mundial da Filosofia destaca conexão do conhecimento em tempos de crise Nova Acrópole promove ciclo de palestras on-line e gratuito em seu canal no YouTube de 16 a 20 de novembro.

Para celebrar o Dia Mundial da Filosofia, a Organização Internacional Nova Acrópole faz um convite à reflexão sobre “O valor da unidade em momentos de crise”. Nos mais de 50 países em que está presente e em suas 80 sedes no Brasil, a instituição promoverá um ciclo de palestras on-line e gratuito entre os dias 16 e 20 de novembro, transmitido pelo Canal Nova Acrópole no YouTube.

Conversas sobre temas como empatia, conexões humanas e gentileza em momentos adversos serão abordados em ricos encontros de conhecimento filosófico. Em tempos de crise, a Nova Acrópole busca o despertar do ser humano em relação às suas condições plenas de valores, virtudes e sabedoria.

É filosofia aliada à tecnologia, que hoje já atinge mais de 80 milhões de visualizações em mais de mil palestras veiculadas no canal do YouTube da instituição, conquistando um público cativo de mais de 805 mil inscritos no canal.

Sob a perspectiva de Platão, Sêneca, Epicteto e filósofos clássicos do berço greco-latino, os professores da Nova Acrópole farão uma reflexão sobre o nosso momento histórico atual. Com a mensagem da benevolência, a professora Lúcia Helena Galvão abre o ciclo de palestras na terça-feira, dia 16, às 20h, com o tema: “Fraternidade: sobre como forjar laços e quebrar barreiras”.

A data, instituída pela UNESCO em 2005, é comemorada todos os anos na terceira quinta-feira do mês de novembro e busca valorizar o papel da filosofia para o desenvolvimento do pensamento, das atitudes e das relações humanas.

Momento oportuno de usufruir de conhecimento filosófico, do amor à sabedoria, para romper barreiras de dificuldades, obtendo um sentido de vida mais humanista. Ao todo, oito professores vão integrar o evento anual da Nova Acrópole, que chega a sua 16ª edição neste ano.

Para fechar a programação, os diretores nacionais da Nova Acrópole no Brasil, Luzia Helena Echenique e Luís Carlos Marques Fonseca promovem uma sessão de entrevista sobre “O valor da unidade nos momentos de crise”, no sábado, dia 20, às 19h. Assim, da reflexão à prática, reconhecemos a filosofia como ferramenta essencial para superar obstáculos e vencer as crises que nos cercam com o objetivo de contribuir na construção de uma sociedade melhor.

Acesse agora Dia Mundial da Filosofia – O Valor da Unidade em Momentos de Crise e confira também a programação completa do Dia Mundial da Filosofia 2021:

16/11, terça, às 20h – Fraternidade: sobre como forjar laços e quebrar barreiras, por Lúcia Helena Galvão.

17/11, quarta, às 20h – Empatia: desenvolvendo conexões mais humanas, por Erika kalvelage e Tiago Grandi.

18/11, quinta, às 20h – Gentileza como linguagem do coração, por Beatriz Gama.

19/11, sexta, às 20h – O valor do exemplo, por Mônica Dias e Maurício Schmall.

20/11, sábado, às 19h – Entrevista: O valor da unidade nos momentos de crise, por Luzia Helena Echenique e Luís Carlos Marques Fonseca.