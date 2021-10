CRIO e o estudo inovador sobre câncer de mama

E se pudéssemos salvar milhões de vidas todos os anos usando uma imagem capturada através de um aparelho celular? E se essa tecnologia fosse capaz de detectar a existência de um câncer, antes mesmo dos primeiros sintomas? E se pudéssemos levar essa tecnologia para os locais mais distantes e dar à população mais carente uma opção rápida, eficiente, indolor para rastrear, detectar e priorizar?

O LINDA é um aplicativo de captura de imagens de termografia que consegue a partir da imagem e da temperatura da mama diagnosticar doenças de forma precoce. O estudo com o aparelho é uma importante inovação que deve contribuir com a saúde das mulheres. A tecnologia está em processo de análise no Centro Regional Integrado de Oncologia, CRIO.

O exame para estudo clínico está sendo realizado em mulheres que estão sendo recrutadas. Elas precisam ter os seguintes requisitos: possuir de 40 a 69 anos, mamografia com classificação BI-RADS 1, 2, 3, 4 ou 5, ( BI-RADS são categorias criadas para os resultados e interpretação das mamografias), não estarem fazendo tratamento para nenhum tipo de câncer, não terem realizado biopsia e com mamografia no período de no máximo 6 meses. Essas mulheres que desejam participar do estudo recebem uma ajuda de custo para o deslocamento até o CRIO. O exame é rápido.

Mais informações:

LINDA é uma ferramenta de apoio à decisão clínica que veio para ajudar médicos não especialistas quanto à identificação de potenciais lesões na mama das pacientes. Ele ajuda principalmente na priorização do atendimento e no encaminhamento para exames complementares.

É uma tecnologia brasileira que nasceu em 2017 criada por uma startup de São Paulo e agora está disponível em diversas cidades do país ajudando a reduzir custos de tratamentos e usando os recursos de saúde de forma mais eficiente.

O método é indolor, sem radiação e sem contato físico e tem a capacidade ajudar médicos a identificarem lesões na mama fortalecendo a capacidade de diagnóstico. O exame é simples, dura poucos minutos e os dados vão imediatamente para o médico para avaliação sem a necessidade da paciente ter que retornar outro dia para receber as orientações.



Este método veio para somar na jornada de detecção de lesões da mama e não elimina a necessidade do exame anual de mamografia como determina o Ministério da Saúde, mas será uma importante ferramenta de apoio à decisão médica, auxiliando principalmente na priorização das filas para exames complementares, reduzindo custos e fazendo um uso mais eficiente dos recursos públicos.

