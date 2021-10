Instituto Atlântico está com 40 vagas abertas na área de TI

08:43 | Out. 26, 2021

Há vagas. Instituto Atlântico está com 40 vagas abertas. BI, .Net, Devops, Inovação e mais.

O Instituto Atlântico está com vagas em aberto para profissionais de TI. Cerca de 40 postos de trabalho estão disponíveis nas áreas de .Net, BI, Devops, Inovação, entre outras, incluindo 06 oportunidades de estágio e 02 para Gerente de Projetos. Profissionais de qualquer estado do Brasil podem participar do processo de seleção, pois o trabalho acontece de forma remota.

Os interessados podem se candidatar pelo site https://jobs.kenoby.com/instituto-atlantico. O Instituto Atlântico é uma Instituição de Ciência e Tecnologia, sem fins lucrativos, voltada para a promoção da inovação, pesquisa e desenvolvimento em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Fundado pelo CPqD e pelo PADTEC, o Instituto Atlântico é um dos principais ICTs do Nordeste em P&D e inovação, e atua transformando ideias inovadoras em realidade.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags