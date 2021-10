Instituto Atlântico: primeiro parceiro certificado da Amazon Web Services no Ceará

16:51 | Out. 15, 2021

Instituto Atlântico é o primeiro parceiro da Amazon Web Services no Ceará a obter Service Delivery Program

O Instituto Atlântico é parceiro da Amazon Web Services (AWS), maior provedor de serviços de nuvem do mundo, e agora passa a integrar o grupo de empresas credenciadas no Service Delivery Program (SDP). O programa foi desenvolvido para validar os parceiros da AWS que possuem conhecimento dos serviços através de experiência e sucesso comprovados por clientes.

Dentro dessa parceria, o Instituto Atlântico oferece diversas soluções em computação em nuvem, com padrão de excelência reconhecido. A AWS provê uma plataforma de tecnologia que permite um desenvolvimento ágil, implantação rápida e escala ilimitada, apresentando uma grande oportunidade de inovação para empresas de todos os setores e tamanhos.

"Ser parceira de uma empresa do porte da AWS, uma das forças econômicas e culturais mais influentes, com marca mais valiosa a nível mundial, reconhece a qualidade dos serviços oferecidos pelo Atlântico", afirma Francisco Siqueira Sousa, gerente comercial do Instituto. A AWS demanda vários requisitos para que a empresa seja sua parceira, como certificações técnicas, planos de negócios e critérios de nível.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A colaboração faz parte de um processo de expansão de serviços que o Instituto Atlântico vem desenvolvendo para seus parceiros e para o próprio instituto. "Com a adesão ao novo Programa SDP AWS, o Instituto Atlântico amplia ainda mais a sua área de atuação, podendo realizar serviços para novas empresas em todo o continente americano. E mais de 50 colaboradores estão sendo capacitados pela AWS", completa Siqueira. Atualmente o ICT já realiza ações para duas empresas internacionais.

Os parceiros SDP AWS possuem vantagens e benefícios para desenvolver e comercializar soluções fundamentadas em tecnologias da AWS, como listagem da empresa na página de parceiros da AWS, classificação de prioridade da AWS Partner Solutions Finder, capacitações técnicas, lançamentos privados e qualificação para venda conjunta por meio do Programa AWS Customer Engagement (ACE).

Desde quando a parceria foi firmada, em 2017, o Atlântico conquistou 06 indivíduos acreditados, 03 certificações Cloud Practitioner, 04 certificações nível Associate, capacitação de mais de 50 funcionários em turmas privadas e Receita Recorrente Mensal de R$ 40.000 em oportunidades ganhas nos últimos 12 meses.

O Instituto Atlântico

O Instituto Atlântico é uma Instituição de Ciência e Tecnologia, sem fins lucrativos, voltada para a promoção da inovação, pesquisa e desenvolvimento em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Fundado pelo CPqD e pelo PADTEC, o Instituto Atlântico é um dos principais ICTs do Nordeste em P&D e inovação, e atua transformando ideias inovadoras em realidade.



Tags