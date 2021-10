Diagonal: conheça ou compre um imóvel remotamente

09:36 | Out. 13, 2021

Diagonal Engenharia oferta uma plataforma de vendas digitais, campanhas on-line para a divulgação de empreendimentos e novas estratégias para mostrar as novas unidades a seus possíveis compradores.

“A tecnologia e a inovação sempre caminharam juntos com a nossa busca por mais qualidade e conforto. Estamos trabalhando para criar sempre novas maneiras de aproximar as pessoas dos nossos empreendimentos. Com a pandemia vieram novos desafios, por isso, a Diagonal investiu na criação de alternativas para que o cliente possa comprar seu imóvel, sem precisar sair de casa”, destaca João Fiuza, Diretor Comercial.

Um dos mais recentes lançamentos da construtora, o Connect Beira Mar Powered By Housi, é um empreendimento moderno, que une tecnologia e inovação ao disponibilizar um aplicativo para celular que possibilita ver todo o projeto em realidade aumentada.

Com o aplicativo Connect Beira Mar, disponível nas lojas de aplicativos, é possível ver as principais informações do empreendimento, como galerias de fotos, informações gerais e dados para contato. Além de ter acesso ao botão de realidade aumentada, uma experiência inovadora para quem deseja conhecer o empreendimento sem sair de casa.

