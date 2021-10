Instituto Atlântico: live sobre impactos positivos da tecnologia

O Instituto Atlântico promoverá, no dia 08 de outubro, às 17h, a live "Os impactos positivos do Atlântico para o Nordeste" em celebração ao Dia do Nordestino, comemorado nesta data em homenagem ao poeta cearense Patativa do Assaré. No encontro virtual, o superintendente Francisco Moreto, a gerente de Operações e Pessoas Victória Matos e a gerente de Projetos de TI Amanda Alves vão debater sobre os impactos positivos do Atlântico para o Nordeste. A live é gratuita e será exibida pelo Instagram do Atlântico (@iatlantico).

O Instituto Atlântico é uma Instituição de Ciência e Tecnologia, sem fins lucrativos, voltada para a promoção da inovação, pesquisa e desenvolvimento em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Fundado pelo CPqD e pelo PADTEC, o Instituto Atlântico é um dos principais ICTs do Nordeste em P&D e inovação, e atua transformando ideias inovadoras em realidade.

Serviço

Live "Os impactos positivos do Atlântico para o Nordeste"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quando: 08/10/21(sexta)

Horário: 17h

Perfil do Instituto Atlântico no Instagram (@iatlantico)

Gratuita