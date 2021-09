Instituto Atlântico: live sobre profissões do futuro

“Novas profissões do futuro estão surgindo e faltam pessoas qualificadas para ocupar os cargos" é o tema da live que o Instituto Atlântico promoverá no dia 1º de outubro, em parceria com o FB Ideias e a FB Uni. Paulo de Tarso Barros, fundador da startup de educação sl21, e Francisco Moreto, superintendente do Atlântico, serão os representantes do instituto no encontro virtual.



Na ocasião, além de discutir o cenário do setor de Tecnologia da Informação com o crescimento da necessidade de profissionais qualificados, o Instituto Atlântico apresentará o Academy Future, programa gratuito oferecido pela instituição para capacitar profissionais que atuem na área de TI com foco em tecnologias estratégicas para ampliar suas experiências de mercado.

"A Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom) estima que a área de Tecnologia da Informação (TI) precisará de cerca de 420 mil profissionais até 2024. Porém, a formação de mão de obra anual não atende a essa demanda. Essa necessidade sempre é discutida pelo Atlântico e foi então que vimos a necessidade de contribuir com o mercado, desenvolvendo capacitações como o Academy Future", afirma Raimundo Lima Júnior, gerente de Projetos de TI do Atlântico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A live é gratuita e será exibida às 17h no canal do Youtube do Instituto Atlântico.

O Instituto Atlântico

O Instituto Atlântico é uma Instituição de Ciência e Tecnologia, sem fins lucrativos, voltada para a promoção da inovação, pesquisa e desenvolvimento em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Fundado pelo CPqD e pelo PADTEC, o Instituto Atlântico é um dos principais ICTs do Nordeste em P&D e inovação, e atua transformando ideias inovadoras em realidade.

Serviço

Live “Novas profissões do futuro estão surgindo e faltam pessoas qualificadas para ocupar os cargos"

Quando: 1º de outubro, às 17h

Onde: Youtube do Instituto Atlântico

Gratuita

Tags