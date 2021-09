Streaming gratuito no Dia Internacional da Música

A música é uma linguagem universal que conecta os seres humanos e cuja compreensão ocorre sem esforço, daí sua importância como ferramenta para a Educação e formação humanista e neste dia 1º de outubro, em comemoração ao Dia Internacional da Música, a Organização Internacional Nova Acrópole oferece, de forma gratuita, 24 horas de conteúdo formativo, histórico e filosófico voltado à Música, por meio de sua plataforma de streaming, a Acrópole Play, disponível através da acropoleplay.com



Três séries temáticas estarão liberadas durante toda a sexta-feira, 01.10: “Gênios da Música”, com 35 episódios; Formação de Plateia – 1ª temporada, com 10 episódios e 2ª temporada, com 6 episódios; além de mais 20 episódios na Coletânea de Música na Arte para o Dia a Dia.



“Vários filósofos ao longo da história destacaram o papel da música na formação humana. Para Confúcio, por exemplo, ela surge do coração humano: ‘quando são tocadas as emoções, estas se expressam em sons, e quando os sons tomam formas definidas, temos a Música’. No Ocidente, Platão também enxergou a música como parte do processo de educação como formação da alma”, explica o professor voluntário de Nova Acrópole, Leandro Botelho Aguiar, que atua com formação de platéia e é responsável pelo conteúdo artístico da Acrópole Play.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A educação, em uma visão filosófica, nos preparar para extrair nossas potencialidades, ou seja, não é acrescentar algo de fora, mas eduzir o que está dentro. O professor destaca que Platão afirmava que a melhor forma de educar seria pela ginástica e música, pois não podemos pensar em apenas educar a mente, porque o homem não é feito só de mente; também é preciso educar a emoção e a parte física.

“Nessa visão, o ser humano para desenvolver suas potencialidades necessita de um corpo sadio e um espírito cultivado, propenso às artes e ao humanismo. Assim, a música, entendida como o exercício das artes das Musas, tem sua importância no processo de educação ao enobrecer e elevar as emoções do ser humano, ao mesmo tempo que educa a razão. Ao compreender a ideia da beleza e harmonia presentes na Música o ser humano tem a possibilidade de traduzi-las em sua própria vida”, explica Leandro Aguiar.

Comemore com conhecimento o Dia da Música, cadastre-se gratuitamente na plataforma de streaming Acrópole Play para ter acesso aos conteúdos de Arte & Cultura durante todo o dia primeiro de outubro.

Sobre a data

O Dia Internacional da Música foi instituído em 1975, pelo International Music Council, Organização não governamental fundada com o apoio da UNESCO em 1948, com o objetivo de levar a música a todos os setores da sociedade e promover os valores de paz e a amizade por seu intermédio.



Sobre Acrópole Play

A Acrópole Play é a plataforma de streaming da Nova Acrópole, voltado a cursos, séries, entrevistas, podcasts e artigos sobre filosofia, arte, cultura e autoconhecimento. Os conteúdos exclusivos são aprofundados pelo time de professores voluntários formados pela Nova Acrópole, com vasta experiência na aplicação da filosofia como uma ferramenta de construção de si mesmo e da sociedade, baseado em conceitos clássicos do Ocidente e do Oriente e apresentados com uma linguagem simples e atual, voltado à aplicabilidade no dia a dia. Os recursos da assinatura são aplicados nos projetos sociais e culturais promovidos pela Nova Acrópole, como o Criança para o Bem, que desde 2007 atua junto a 180 crianças e jovens de 4 a 16 anos em situação de vulnerabilidade social, residentes na periferia de Brasília; e Instituto Paraense de Educação e Arte (Ipearte), na formação de crianças, jovens e adultos em Belém (PA).



Tags