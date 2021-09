Live discute desafios e oportunidades dos infoprodutos

Live do O POVO Tecnologia nesta quarta, 22, aborda os desafios e oportunidades que existem no mercado dos infoprodutos.

Hoje é quarta-feira, dia de live do O POVO Tecnologia. Começa 17:30 e a gente conversa sobre o mercado de infoprodutos. O tema já foi abordado nesta coluna e nos comentários diários na CBN/O POVO.

Porém, rapidamente, infoprodutos são produtos não físicos. A exemplo de cursos, treinamentos, degustações online, consultorias, o mercado da influência, palestras, e o que mais a criatividade permitir. E, claro, o habitat melhor para eles é a internet.

Embora pareça fácil – e potencializada pelas imagens de ostentação, riqueza e acúmulo de fortuna rápido, saiba que a realidade mostra que em uma balança há um prato com oportunidade de negócios e muito trabalho, mas no outro prato há dificuldade, frustração e aprendizagem com os erros.

Essas e outras questões a gente aborda hoje 17:30 nas redes sociais do O POVO. Receberemos Pedro Vasconcelos, fundador do Instituto Solar. E também Ana Benício que é founder UBUN3 marketing inteligente e professora universitária.

