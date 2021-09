Live debate empregabilidade na TI

Ontem, 14 de setembro, estreou "A Fazenda 13" na Record TV. Ao todo, são 20 participantes, entre eles Mileide Mihaile, Nego do Borel, Tati Quebra-Barraco e MC Gui. O programa apresentado por Adriane Galisteu já rendeu polêmicas. Veja os principais momentos para você ficar por dentro do que aconteceu no primeiro dia:



Estreia de Galisteu

Nome já conhecido da televisão brasileira, Adriane Galisteu assume o comando de "A Fazenda" pela primeira vez. Ela já havia apresentado outro reality, o Power Couple Brasil, e assumiu "A Fazenda 13" após a saída de Marcos Mion para a TV Globo.

Apesar da experiência, Galisteu teve dificuldade em lidar com os peões. A apresentadora fez o primeiro contato usando o bordão conhecido do programa "Charme" e falou "não digam alô, digam...", porém os participantes não pegaram a referência e após um momento de silêncio gritaram "A Fazenda", em vez de completar com "como vai, Galisteu?".

Além disso, a apresentadora tentou fazer algumas brincadeiras com os participantes, mas acabou ficando no vácuo. "Eu quero saber quem está com sangue nos olhos para disputar os R$ 2 milhões que estão em jogo. Levanta a mão e grita eita", disse, sem obter resposta. "Ninguém foi. Vou de novo. Escutem eu falar primeira. Quero saber quem está com sangue nos olhos para disputar os R$ 2 milhões que estão em jogo. Levanta a mão e grita eita", repetiu, mas recebeu apenas algumas manifestações tímidas e depois avisou aos peões que quer ver vontade da parte deles.

Galisteu também deu sua própria alfinetada na estreia ao fazer uma referência ao "The Masked Singer", reality musical da TV Globo que estava sendo exibido no mesmo horário. "Aqui não tem peão mascarado, nem peoa fantasiada. Quem desafinar, encara o chicote do povo", afirmou.

Baia x Sede

Na estreia, os peões participaram da primeira dinâmica para definir quem fica na sede e quem vai para a baia. Na primeira etapa, os participantes precisavam se dividir em seis trios, deixando dois peões de fora. Valentina Francavilla e Tiago Piquilo foram os excluídos, mas descobriram que estavam automaticamente na sede.

Na segunda parte, em rodada de trios, cada participante precisou justificar o motivo pelo qual merecia ficar na sede e o restante do elenco votava em quem iria para a baia. Solange, Nego do Borel, Victor Pecoraro, Dynho, Mussunzinho e Dayane foram os escolhidos e a dinâmica rendeu discussões dos participantes que não gostaram do resultado.

Dayane foi escolhida após ter se confundido na defesa, dizendo que queria ficar na "baia" em vez de falar "sede". Os participantes se aproveitaram da fala para justificar o voto e Dayane disparou: “Vamos fazer o seguinte, não vamos ser hipócritas. Vamos ser sinceros porque eu não votei em tu e se tu votar em mim, é normal votar em ti na próxima vez. Então, tenha muita cautela”. MC Gui sentiu que o recado foi pra ele e perguntou: “É comigo que você está falando?”. “Também”, respondeu Dayane.

Prova do Fazendeiro

Em uma prova de pontaria, os 14 participantes que ficaram na sede competiram para se tornar o fazendeiro da semana. Ao acertar as argolas nos pinos vermelhos, os participantes poderiam escolher quem eliminariam da prova. Gui Araújo, Erasmo Viana, Aline Mineiro e Mileide Mihaile foram os finalistas e irão competir pelo cargo de fazendeiro.

Falsidade

Tati Quebra-Barraco afirmou que já está de olho nas falsas amizades. O assunto veio à tona ao ser questionada por Galisteu: "Dona Tati Quebra Barraco, chegou sua vez, mulher. Ó, você acha que nesse começo de jogo já dá para diferenciar aquela amizade sincera daquela nem tão sincera assim? Já detectou? Discorra sobre o assunto". Tati respondeu dizendo: "Deu sim, está dando para saber quem é e quem não é, sim". Ao ser questionada pela apresentadora sobre o que pretende fazer com essas pessoas, a cantora afirmou: "Pegar a primeira prova de fazendeiro e mandar direto para a roça".

Cancelados

Em conversa com Nego do Borel, Rico Melquiades já demonstrou seu medo de ser eliminado do reality devido a fama de "cancelado". "Não sei que você via, mas o pessoal falava que os primeiros eliminados eram eu, você ou o MC Gui. Nós somos os três cancelados da edição. Isso vai ser muito bom para mostrar para o povo", afirmou. Para Nego do Borel, apenas suas ações dentro do jogo serão capazes de o tornar vencedor da edição. "Está na mão das pessoas", disse.

Paiol Tiktok



Além dos participantes confirmados, a Record também anunciou o "Paiol TikTok", que tem a dinâmica semelhante à Casa de Vidro do "Big Brother Brasil". Quatro participantes ficarão isolados no Paiol e o público irá decidir quem deve integrar o elenco original. Os participantes são: Alisson Jordan, Sthe Matos, Krawk e Mah Tavares.

