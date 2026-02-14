Como proteger apps de banco? Descubra funções escondidas

Descubra funções escondidas do Android e iOS para proteger apps de bancoRecursos pouco conhecidos ajudam a reforçar a segurança de aplicativos financeiros e a reduzir riscos de golpes e acessos indevidos; veja mais
Resumo
Recursos como bloqueio e ocultação de aplicativos, uso de pastas seguras, controle de permissões e avisos em tempo real contra possíveis golpes aumentam a segurança além do que muitos usuários imaginam.
No cotidiano em que cada vez mais usuários realizam transações financeiras pelo celular, medidas além do cadastro de senha bancária tornam-se essenciais para proteger contas contra acesso indevido, roubo e golpes de engenharia social.
Tanto celulares com sistema Android quanto com iPhone (iOS) oferecem recursos, nem sempre óbvios, para reforçar a segurança dos aplicativos de banco.
Confira a seguir algumas funções pouco conhecidas que ajudam a manter dados financeiros mais seguros.
Android e iPhone têm mecanismos internos projetados para barrar ameaças e dificultar ataques. No Android, por exemplo, há serviços como o Google Play Protect, que faz varreduras contínuas em busca de comportamentos maliciosos e pode alertar ou até remover apps suspeitos antes ou depois da instalação.
Usuários são sempre recomendados a manter esse recurso ativado e a baixar aplicativos apenas da Google Play Store.
Além disso, versões recentes do Android introduziram proteções que avisam usuários quando tentam abrir um app bancário enquanto estão em chamadas com números desconhecidos ou durante compartilhamento de tela, atitude comum em golpes de suporte falso.
No iPhone, os sistemas a partir do iOS 18 passaram a permitir bloqueio e ocultação de apps individualmente usando Face ID, Touch ID ou código de acesso, mesmo quando o próprio aplicativo não oferece essa proteção nativa.
Bloqueio e ocultação de apps: camada extra de segurança
Uma das funções mais úteis para quem quer proteger aplicativos bancários é a capacidade de bloqueá-los ou ocultá-los no dispositivo. No iPhone, usuários podem manter um app visível na biblioteca, mas exigir autenticação biométrica sempre que ele for aberto.
Também é possível ocultar o ícone da tela de início, movendo-o para uma pasta onde só será acessível após autenticação.
No Android, algumas fabricantes oferecem um “Espaço Privado” ou “Pasta Segura”, que funciona como um cofre separado dentro do sistema.
Apps colocados ali só podem ser acessados mediante senha ou biometria adicional, criando uma barreira extra mesmo para quem já desbloqueou o celular.
Essas funções podem dificultar o acesso físico ao app em caso de perda ou roubo, mas não substituem boas práticas de segurança como manter o sistema atualizado, usar senhas fortes e não compartilhar credenciais.
Controle de permissões e práticas recomendadas
Além de ferramentas de bloqueio e ocultação, há recursos que permitem ao usuário revisar e limitar as permissões que cada app tem no sistema.
Tanto no Android quanto no iOS, é possível negar acesso a dados sensíveis (como localização ou contatos) que não são estritamente necessários para o funcionamento de um aplicativo bancário, reduzindo o risco de exploração por apps mal-intencionados.
É recomendado também evitar a instalação de aplicativos fora das lojas oficiais e ter cuidado redobrado com links recebidos por mensagens ou e-mails, que podem conduzir a downloads de malwares, inclusive aqueles projetados para imitar aplicativos bancários e roubar credenciais.
Ferramentas e aplicativos de terceiros
Para quem busca ainda mais controle, há aplicativos de terceiros que atuam como “cofres” escondendo ou protegendo apps com senhas extras. Esses recursos não substituem as proteções nativas, mas podem fornecer camadas adicionais de privacidade.
Em um cenário em que golpes digitais e tentativas de fraude financeira se tornam mais sofisticados, aproveitar funções escondidas ou pouco utilizadas nos celulares pode fazer diferença na proteção dos apps de banco.
