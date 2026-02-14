Como proteger apps de banco? Descubra funções escondidas

Funções podem dificultar o acesso físico ao app em caso de perda, roubo ou golpe / Crédito: John-Mark Smith/Pexels

Resumo Com atenção e boas práticas, é possível reduzir significativamente os riscos de acesso não autorizado às contas bancárias no smartphone.



Recursos como bloqueio e ocultação de aplicativos, uso de pastas seguras, controle de permissões e avisos em tempo real contra possíveis golpes aumentam a segurança além do que muitos usuários imaginam. No cotidiano em que cada vez mais usuários realizam transações financeiras pelo celular, medidas além do cadastro de senha bancária tornam-se essenciais para proteger contas contra acesso indevido, roubo e golpes de engenharia social.

Tanto celulares com sistema Android quanto com iPhone (iOS) oferecem recursos, nem sempre óbvios, para reforçar a segurança dos aplicativos de banco.

Confira a seguir algumas funções pouco conhecidas que ajudam a manter dados financeiros mais seguros. Leia mais Guia para um Carnaval seguro: veja golpes comuns e o que fazer Sobre o assunto Guia para um Carnaval seguro: veja golpes comuns e o que fazer Android e iPhone têm mecanismos internos projetados para barrar ameaças e dificultar ataques. No Android, por exemplo, há serviços como o Google Play Protect, que faz varreduras contínuas em busca de comportamentos maliciosos e pode alertar ou até remover apps suspeitos antes ou depois da instalação.

Usuários são sempre recomendados a manter esse recurso ativado e a baixar aplicativos apenas da Google Play Store. Além disso, versões recentes do Android introduziram proteções que avisam usuários quando tentam abrir um app bancário enquanto estão em chamadas com números desconhecidos ou durante compartilhamento de tela, atitude comum em golpes de suporte falso. No iPhone, os sistemas a partir do iOS 18 passaram a permitir bloqueio e ocultação de apps individualmente usando Face ID, Touch ID ou código de acesso, mesmo quando o próprio aplicativo não oferece essa proteção nativa.