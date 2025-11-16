Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Empresa entrega leva de robôs capaz de trabalhar 24 horas por dia

Modelo walker S2 foi projetado para reaizar movimentos de precisão e operar ininterruptamente, 24 horas por dia
A fabricante chinesa Ubtech Robotics anunciou sua primeira entrega em massa de robôs humanoides industriais, em um vídeo que chamou atenção por mostrar dezenas de máquinas idênticas operando lado a lado — como um exército mecanizado.

Confira o vídeo

O modelo se chama Walker S2, e, segundo a empresa, foi projetado para operar ininterruptamente, 24 horas por dia.

A fabricante destaca ainda que o robô tem autonomia para trocar sua própria bateria de forma autônoma, sem necessidade de intervenção humana.

Com inteligência embarcada, os Walker S2 podem realizar movimentos de precisão, levantar e manipular cargas e objetos .

Robôs serão utilizados em 'gigantes' da indústria

De acordo com o jornal britânico The Sun, o primeiro lote desses robôs foi direcionado para gigantes da indústria, como BYD, Geely, FAW-Volkswagen, Dongfeng e Foxconn.

A Ubtech teria recebido mais de US$ 112 milhões em pedidos para esse modelo em 2025, incluindo uma encomenda de US$ 22,3 milhões feita por uma empresa da província de Sichuan.

