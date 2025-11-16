Empresa entrega leva de robôs capaz de trabalhar 24 horas por dia

A Ubtech descreve a operação como "primeira entrega em massa do mundo" de humanoides / Crédito: Reprodução/ Ubtech

A fabricante chinesa Ubtech Robotics anunciou sua primeira entrega em massa de robôs humanoides industriais, em um vídeo que chamou atenção por mostrar dezenas de máquinas idênticas operando lado a lado — como um exército mecanizado. LEIA TAMBÉM|Revolução da neurotecnologia transforma ficção científica em realidade

