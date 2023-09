Visualização Imersiva: visite online três pontos turísticos de Fortaleza

Os espaços escolhidos no cenário fortalezense incluem o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, a Catedral Metropolitana de Fortaleza e a Estátua de Iracema Guardiã. Além disso, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília também apresentaram a adaptação no Maps.

A novidade, segundo nota da empresa, “funde bilhões de imagens do Street View e fotografias aéreas por satélite” para a sua criação. A capital do Ceará, Fortaleza, é a primeira do Nordeste a receber a ferramenta.

O Google anunciou nesta quarta-feira, 20, a chegada da nova atualização do Google Maps em Fortaleza — a Visualização Imersiva. O recurso permite a criação de um modelo digital de pontos turísticos, com imagens produzidas tridimensionalmente por inteligência artificial (IA).

Conheça e saiba como visitar virtualmente os três pontos turísticos escolhidos em Fortaleza.

Visualização Imersiva do Maps: como acessar?

O Google Maps está disponível para Android e iOS e os seus recursos também oferecem informações sobre previsão do clima, a movimentação do local, lojas próximas dos pontos turísticos e a chance de explorar outras opções nas redondezas.

Ao acessar o Maps e pesquisar um dos pontos com Visualização Imersiva, o usuário vai notar um botão de visualização na parte inferior do aplicativo, possibilitando o acesso às imagens.

Veja como acessar no canto inferior o recurso do aplicativo Crédito: Reprodução/Google Maps

Visualização Imersiva do Maps: Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura

Considerado um dos maiores centros culturais do Brasil, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura foi inaugurado em abril de 1999, com cerca de 30 mil metros quadrados de área e espaços como o Memorial da Cultura Cearense, o Museu de Arte Contemporânea e o Teatro Dragão do Mar.

O Centro também apresenta um planetário e salas de cinemas e recebeu o seu nome em homenagem ao jangadeiro Francisco José do Nascimento, o “Dragão do Mar”. O cearense foi figura ativa no movimento de abolição da escravidão no estado.