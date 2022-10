Ação do Twitter é suspensa em Wall Street, que confirma operação de compra

As negociações do título da empresa foram bloqueadas em US$ 53,70

A ação do Twitter foi suspensa nesta sexta-feira (28) pela Bolsa de Valores de Nova York, a NYSE, que indicou que a operação de compra da plataforma foi "confirmada", após mais de sete meses de idas e vindas.

As negociações do título da empresa foram bloqueadas em US$ 53,70, não muito distante do preço proposto por seu novo proprietário, Elon Musk, de US$ 54,20.





