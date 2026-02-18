O que diz a ciência sobre vigiar o ex nas redes sociais

O movimento quase automático de pegar o celular e dar uma conferida na vida de um ex-parceiro, logo após o rompimento, diz muito sobre os sistemas de recompensa do cérebro e suas ciladas.Checar as redes sociais do ex é um clássico de fim de relacionamento. Com quem a pessoa está? Já superou e vive bem? A busca por alguma pista ou conforto pode render horas e virar uma rotina, que para alguns parece inofensiva – até mesmo útil, uma forma de se manter informado. Mas, na última década, pesquisas na área da psicologia pintaram um quadro menos reconfortante: verificar repetidamente as redes sociais de um ex-parceiro não alivia a dor do rompimento. Na verdade, muitas vezes contribui para manter a dor viva. "Ao procurar seu ex online, você está fortalecendo as conexões cerebrais que deveria estar tentando enfraquecer", diz Joanne Davila, psicóloga clínica da Stony Brook University, em Nova York. Recuperação mais difícil Estudos na área de ciberpsicologia e comportamento humano tendem a associar a "vigilância do ex-parceiro" nas redes sociais a uma recuperação emocional mais difícil após o término, incluindo níveis mais altos de angústia, saudade mais intensa e menos crescimento pessoal. "Essas conclusões são indicadores de que os indivíduos não superaram", disse Michelle Drouin, professora de psicologia da Universidade Purdue Fort Wayne, em Indiana, EUA. "Isso impede a recuperação e aumenta o trauma emocional ou a conexão com o parceiro anterior." A dor emocional nos leva a verificar constantemente o ex-parceiro nas redes sociais, o que mantém esse sofrimento vivo – ciclo difícil de ser quebrado. Os seres humanos são programados para buscar informações, e rompimentos criam um vácuo, que de alguma forma buscamos preencher. Aí vêm as redes sociais, com seu vasto conteúdo entregue de bandeja. "A internet é difícil para quem busca informações", diz Drouin. "Podemos procurar tudo o que quisermos." Após um rompimento, o "sistema de apego" do cérebro é ativado. É o que acontece "quando não nos sentimos seguros", explica Davila. "Procurar online pode ser visto como um comportamento de apego", especialmente em pessoas que foram abandonadas. Verificar o perfil de um ex é como buscar algo ou alguém familiar quando você se sente sozinho e inseguro. Isso pode lhe dar um alívio temporário, mas é improvável que ajude com a dor emocional subjacente. Ciclo de feedback de dopamina As redes sociais exploram os sistemas de recompensa do cérebro. "Você vê algo novo e isso inicia um ciclo de feedback de dopamina. Parece que você tem um pouco de controle", explica Drouin. Pode ser uma nova foto, um novo local marcado ou uma legenda enigmática — isso proporciona ao cérebro uma sensação momentânea de controle e de compreensão. Mas, se não for controlado, pode ser semelhante ao comportamento observado em pessoas com ansiedade e transtornos obsessivo-compulsivos. "Elas verificam e se sentem melhor", disse Davila. "E então, quando pioram, querem verificar novamente." Ficar preso em um ciclo como esse pode impedir as pessoas de lidar com suas emoções. Sob estresse, as pessoas podem interpretar as coisas de uma forma autodestrutiva, reforçando o desejo em vez da cura, diz Davila. Dicas para um comportamento mais saudável Os relacionamentos raramente terminam de forma tranquila, especialmente nas redes sociais, onde histórias pessoais podem ficar para sempre inacabadas. Portanto, a primeira coisa que você deve tentar é encerrar a história por conta própria: evite vigiar seu ex-parceiro. Não fique verificando as redes sociais dele e permita que seus antigos laços emocionais enfraqueçam naturalmente. Ou evite completamente as redes sociais: Drouin recomenda limites digitais temporários. "Todas as pesquisas sugerem que, se você conseguir ficar longe das redes sociais por 30 dias, será como uma desintoxicação", disse ela. Em seguida, tente algo completamente diferente: "Faça exercícios, dê uma caminhada, ligue para um amigo", sugere Davila. O redirecionamento ativo pode ajudar a regular o sofrimento. E "reestruture" a perda. "Se você terminou, então o relacionamento não era certo para você", pondera Davila. Um rompimento, diz ela, não é apenas um fim – é "uma oportunidade de estar em um relacionamento saudável". Autor: Kaukab Shairani