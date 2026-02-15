Estudo da USP reforça lei do CE contra ultraprocessados em escola

Alimentação escolar prioriza alimentos in natura e minimamente processados nas redes públicas; estudo aponta que regras nas escolas cearenses estão associadas a menor consumo de ultraprocessados entre adolescentes / Crédito: Sergio Amaral / Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social

Resumo Estudo da USP mostra que adolescentes consomem menos ultraprocessados em capitais que têm normas restringindo a venda desses produtos no ambiente escolar.



A presença de refrigerantes, salgadinhos e biscoitos nas escolas está associada a maior consumo. Onde não há comercialização, há estímulo a escolhas mais saudáveis.



Dados do IBGE indicam que mais de um quarto das calorias ingeridas por adolescentes no Brasil vem de ultraprocessados.



Esses produtos estão ligados a obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e problemas de saúde mental.



No Ceará, a Lei nº 19.455/2025 restringe ultraprocessados nas escolas públicas e privadas, com retirada gradual até 2027.



Seduc e SME informam que não há venda de alimentos nas escolas e que os cardápios priorizam refeições frescas, com acompanhamento de nutricionistas. O consumo de alimentos ultraprocessados entre adolescentes é maior em capitais que não regulamentam a venda desses produtos nas escolas.

A conclusão é de um estudo publicado na revista científica Cadernos de Saúde Pública, conduzido por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal de Uberlândia.

A pesquisa reforça um debate que ganhou força no Ceará após a promulgação da Lei Estadual nº 19.455/2025 que restringe a comercialização desses produtos no ambiente escolar. A norma prevê a promoção de alimentos in natura ou minimamente processados no ambiente escolar, além de ações de educação alimentar e nutricional. A implementação será gradual, com redução progressiva desses produtos até a retirada total dos cardápios escolares até 2027.

A seguir, entenda o que são ultraprocessados, quais os riscos e como a escola pode influenciar hábitos alimentares. O que são alimentos ultraprocessados? De acordo com a pesquisadora Laura Luciano Scaciota, da USP e primeira autora do estudo, ultraprocessados são formulações industriais feitas a partir de ingredientes extraídos dos alimentos, como açúcar, óleos e amido, combinados com aditivos que alteram aroma, cor, sabor e textura. “Eles são desenvolvidos com o propósito de gerar lucro e são altamente atrativos e palatáveis”, explica. Entre os exemplos estão refrigerantes, salgadinhos, macarrão instantâneo, biscoitos, embutidos e sucos em pó.

Diferentemente dos alimentos in natura ou minimamente processados — como arroz, feijão, frutas, carnes e leite —, os ultraprocessados passam por múltiplas etapas industriais e incluem aditivos cosméticos que não são encontrados em cozinhas domésticas. O consumo de ultraprocessados está aumentando entre adolescentes? Sim. Dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), do IBGE, mostram que a participação dos ultraprocessados na dieta dos adolescentes passou de 25,1% das calorias totais em 2008-2009 para 26,5% em 2017-2018. Segundo Laura, trata-se do grupo populacional que mais consome esse tipo de produto. A composição rica em açúcar, gordura e sódio, aliada ao marketing direcionado, torna esses alimentos especialmente atrativos nessa faixa etária.

Como a pesquisa foi feita? Os cientistas cruzaram dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) de 2019 com o levantamento de normas municipais que regulamentavam a venda de alimentos nas escolas até dezembro de 2018. Foram identificadas 51 leis, decretos e resoluções, concentradas principalmente nas capitais do Sul e Sudeste. A PeNSE reuniu respostas de mais de 81 mil adolescentes, de 13 a 17 anos, matriculados em 1.804 escolas públicas e privadas. Um questionário foi respondido por diretores, informando o que era vendido nas cantinas. Outro foi aplicado aos estudantes, que relataram o que haviam consumido no dia anterior.