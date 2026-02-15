Estudo da USP reforça lei do CE contra ultraprocessados em escola

Estudo da USP reforça lei do Ceará contra ultraprocessados em escolasPesquisa mostra que capitais com regras nas escolas reduzem consumo entre jovens. Ceará é citado como exemplo e debate avança
Resumo
A presença de refrigerantes, salgadinhos e biscoitos nas escolas está associada a maior consumo. Onde não há comercialização, há estímulo a escolhas mais saudáveis.
Dados do IBGE indicam que mais de um quarto das calorias ingeridas por adolescentes no Brasil vem de ultraprocessados.
Esses produtos estão ligados a obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e problemas de saúde mental.
No Ceará, a Lei nº 19.455/2025 restringe ultraprocessados nas escolas públicas e privadas, com retirada gradual até 2027.
Seduc e SME informam que não há venda de alimentos nas escolas e que os cardápios priorizam refeições frescas, com acompanhamento de nutricionistas.
O consumo de alimentos ultraprocessados entre adolescentes é maior em capitais que não regulamentam a venda desses produtos nas escolas.
A conclusão é de um estudo publicado na revista científica Cadernos de Saúde Pública, conduzido por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal de Uberlândia.
A pesquisa reforça um debate que ganhou força no Ceará após a promulgação da Lei Estadual nº 19.455/2025 que restringe a comercialização desses produtos no ambiente escolar.
A norma prevê a promoção de alimentos in natura ou minimamente processados no ambiente escolar, além de ações de educação alimentar e nutricional. A implementação será gradual, com redução progressiva desses produtos até a retirada total dos cardápios escolares até 2027.
A seguir, entenda o que são ultraprocessados, quais os riscos e como a escola pode influenciar hábitos alimentares.
O que são alimentos ultraprocessados?
De acordo com a pesquisadora Laura Luciano Scaciota, da USP e primeira autora do estudo, ultraprocessados são formulações industriais feitas a partir de ingredientes extraídos dos alimentos, como açúcar, óleos e amido, combinados com aditivos que alteram aroma, cor, sabor e textura.
“Eles são desenvolvidos com o propósito de gerar lucro e são altamente atrativos e palatáveis”, explica. Entre os exemplos estão refrigerantes, salgadinhos, macarrão instantâneo, biscoitos, embutidos e sucos em pó.
Diferentemente dos alimentos in natura ou minimamente processados — como arroz, feijão, frutas, carnes e leite —, os ultraprocessados passam por múltiplas etapas industriais e incluem aditivos cosméticos que não são encontrados em cozinhas domésticas.
O consumo de ultraprocessados está aumentando entre adolescentes?
Sim. Dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), do IBGE, mostram que a participação dos ultraprocessados na dieta dos adolescentes passou de 25,1% das calorias totais em 2008-2009 para 26,5% em 2017-2018.
Segundo Laura, trata-se do grupo populacional que mais consome esse tipo de produto. A composição rica em açúcar, gordura e sódio, aliada ao marketing direcionado, torna esses alimentos especialmente atrativos nessa faixa etária.
Como a pesquisa foi feita?
Os cientistas cruzaram dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) de 2019 com o levantamento de normas municipais que regulamentavam a venda de alimentos nas escolas até dezembro de 2018.
Foram identificadas 51 leis, decretos e resoluções, concentradas principalmente nas capitais do Sul e Sudeste. A PeNSE reuniu respostas de mais de 81 mil adolescentes, de 13 a 17 anos, matriculados em 1.804 escolas públicas e privadas.
Um questionário foi respondido por diretores, informando o que era vendido nas cantinas. Outro foi aplicado aos estudantes, que relataram o que haviam consumido no dia anterior.
O que o estudo concluiu?
Os resultados apontam associação significativa entre a existência de regulamentação e menor consumo de ultraprocessados entre adolescentes.
Ao mesmo tempo, os pesquisadores confirmaram que a oferta desses produtos no ambiente escolar está relacionada ao maior consumo pelos estudantes.
“Se o adolescente passa muitas horas em um local onde não há esse tipo de alimento, isso ajuda a formar um hábito mais saudável, inclusive fora da escola”, avalia Laura.
Estudo anterior já havia indicado que escolas com restrição à venda desses produtos registravam 11% menos chance de obesidade entre alunos.
Quais os riscos dos alimentos ultraprocessados à saúde?
O consumo frequente de ultraprocessados está associado a 32 desfechos de saúde, incluindo obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, mortalidade geral e depressão.
Entre adolescentes, há ainda relação com síndrome metabólica, pior qualidade do sono e transtornos mentais como ansiedade. Segundo a pesquisadora, esses produtos dificultam a regulação de fome e saciedade, favorecendo o consumo excessivo.
Além disso, o padrão alimentar ultraprocessado substitui refeições baseadas em alimentos frescos, consolidando hábitos pouco saudáveis desde cedo.
Como Ceará e Fortaleza aplicam as regras sobre estes alimentos nas escolas?
A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) informou que, nas escolas da rede estadual, não há comercialização de alimentos.
A alimentação oferecida aos estudantes segue as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), com prioridade para alimentos in natura e minimamente processados.
Segundo a pasta, nutricionistas atuam nas 23 regionais de ensino, realizando monitoramento contínuo dos cardápios, visitas técnicas e ações permanentes de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) junto à comunidade escolar.
A Seduc também destaca que a política de alimentação saudável já é consolidada na rede e que não houve resistência por parte de estudantes, famílias ou gestores escolares quanto às normas adotadas. O acompanhamento técnico busca garantir equilíbrio nutricional, respeito à cultura alimentar local e segurança alimentar dos alunos.
Já a Secretaria Municipal da Educação (SME) de Fortaleza informou que não existem cantinas comerciais nas unidades da rede.
As escolas contam com cozinhas próprias, onde são preparadas refeições como:
- cuscuz,
- baião de dois,
- frutas,
- saladas e
- macarronadas.
A prioridade é de alimentos frescos e preparações regionais. A pasta afirma que a política alimentar tem caráter pedagógico e preventivo, contribuindo para a formação de hábitos saudáveis e para a melhoria do desempenho escolar.
Segundo a SME, a fiscalização ocorre por meio de visitas técnicas de nutricionistas e acompanhamento sistemático da execução dos cardápios, garantindo conformidade com as diretrizes nacionais e estaduais de alimentação escolar.
Adolescentes X ultraprocessados: é preciso avançar em políticas públicas?
Para Laura Scaciota, os resultados reforçam a importância da regulamentação e servem de incentivo para novas medidas. Ela reforça as experiências bem-sucedidas em Niterói (RJ) e no Ceará.
“Defendemos uma lei nacional que regulamente a comercialização e a publicidade de ultraprocessados nas escolas”, afirma. Entre as propostas estão fortalecimento do PNAE, rotulagem frontal, taxação desses produtos e restrição de propaganda voltada a crianças e adolescentes.