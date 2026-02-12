Carnaval: Saúde reforça valor da doação de sangue para manter estoque

Em nota, o ministério destacou que, para ser um doador, é necessário ter entre 16 e 69 anos (menores de idade precisam de autorização); pesar pelo menos 50 quilos e estar bem de saúde.

Em 2024, o Brasil registrou 3,31 milhões de coletas de doação de sangue. Em 2025, o total foi de 2,71 milhões (dados preliminares, de janeiro a outubro). A meta da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que 3% da população de cada país sejam de doadores de sangue.

Acrescentou que “o sangue é essencial para os atendimentos de sangramentos agudos em casos de urgência e emergência, realização de cirurgias de grande porte e tratamento de doenças crônicas que frequentemente demandam transfusões sanguíneas, além de ser usado para a produção de medicamentos essenciais derivados do plasma”

Para ser doador de sangue voluntário, é preciso procurar o hemocentro mais próximo e verificar os critérios:

- ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem apresentar consentimento formal do responsável legal);

- pessoas entre 60 e 69 anos só podem doar se já tiverem doado antes dos 60 anos;