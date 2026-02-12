Anvisa suspende venda de fórmula infantil Alfamino, da Nestlé

De acordo com o texto, a decisão foi motivada considerando a presença de selênio e iodo em quantidades acima dos limites permitidos na legislação sanitária. A norma determina ainda o recolhimento dos lotes em questão.

O número dos lotes são:

50310017Y2

51060017Y1

50720017Y1

50710017Y4

50290017Y1

50280017Y2

43510017Y1

43480017Y2

43110017Y2

41730017Y2

Segundo a Anvisa, as análises apontaram 31,1 microgramas de selênio por 100 quilocalorias e 175,7 microgramas de iodo por 100 quilocalorias.

A fórmula infantil Alfamino 400g é destinada a lactentes e crianças com necessidades alimentares específicas, como restrição à lactose ou alergia à proteína do leite de vaca (APLV).