Danos à saúde provocados pelo plástico podem dobrar até 2040

Emissões tóxicas associadas à cadeia do plástico provocam doenças e até matam. Pesquisadores calcularam o prejuízo: se nada mudar, a humanidade perderá 4,5 milhões de anos de vida em 2040.O plástico é praticamente onipresente no mundo atual, e os efeitos disso são sentidos em todos os lugares. O material contamina o solo e os oceanos e afeta ecossistemas. Ele se fragmenta em minúsculas partículas, os chamados microplásticos e nanoplásticos, que vão parar não apenas no ar, no solo, nas profundezas do mar e no gelo do Ártico , mas também em organismos vivos . Microplásticos foram detectados até mesmo no corpo humano: no sangue, nos pulmões, no cérebro e até nas primeiras fezes de recém-nascidos. Consumo global disparou Pesquisadores também examinaram as emissões liberadas ao longo de todo o ciclo de vida dos produtos plásticos – desde a extração do petróleo bruto e do gás natural usados ​​na fabricação do plástico, passando pela própria produção, até o transporte, a reciclagem e o descarte. Todas essas etapas geram gases de efeito estufa, material particulado e substâncias químicas nocivas que prejudicam a saúde humana – direta ou indiretamente, por meio das consequências do aumento das temperaturas globais. Como o consumo global de plástico pode quase triplicar até 2060 , segundo uma previsão da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), os impactos negativos também estão aumentando. Um estudo publicado recentemente na revista The Lancet Planetary Health, compara esses impactos em seis cenários diferentes – dependendo de como a humanidade lidará com o plástico no futuro. Em cada cenário, os autores examinam a situação no ano 2040. Quantos anos de vida o plástico custa à humanidade? Para seus cálculos, eles utilizaram a unidade de medida "anos de vida ajustados por incapacidade" (DALYs, na sigla em inglês). Um "daly" representa um ano de vida saudável perdido, seja por morte prematura ou por doença. Em seguida, calcularam a quantidade de plástico que, conforme prognósticos, estará presente a cada ano. E projetaram quantos anos de vida a humanidade provavelmente perderá no ano 2040, dependendo da quantidade de plástico existente. As projeções mostram, portanto, quantas emissões tóxicas estão associadas a cada quantidade de plástico existente. Essas emissões incluem, por exemplo, a poluição do ar por partículas – gerada, entre outras coisas, durante o transporte de produtos plásticos – e as emissões de CO2 produzidas durante a extração de petróleo e gás natural ou durante a produção de plástico. Além disso, incluem a liberação de substâncias químicas tóxicas provenientes do plástico, durante a produção ou a partir de resíduos plásticos . Em seu estudo, a equipe de pesquisa usou 2016 como ponto de partida. Naquele ano, a humanidade perdeu aproximadamente 2,1 milhões de anos de vida devido à quantidade de plástico já presente no mundo. Para o primeiro cenário, os pesquisadores assumiram que tudo permaneceria igual até 2040. Isso quer dizer que continuaríamos produzindo a mesma quantidade de plástico novo anualmente, reciclando a mesma quantidade de plástico e que a mesma quantidade de resíduos plásticos acabaria no meio ambiente. Nesse caso, o número de anos de vida perdidos seria mais que o dobro em comparação com 2016: em 2040, seriam perdidos 4,5 milhões de anos de vida. No cenário mais otimista, com menos utilização de plástico, mais reciclagem e melhor gestão de resíduos, a humanidade perderia 2,6 milhões de anos de vida em 2040 – ainda meio milhão a mais do que em 2016. Uma das principais fontes de poluição atmosférica "Os mais de quatro milhões de anos de vida saudável perdidos em 2040 correspondem a cerca de cinco horas de vida saudável perdidas para cada pessoa na Terra", calcula Walter Leal, da Universidade de Ciências Aplicadas de Hamburgo, para o cenário em que "tudo permanece como está". O cientista não participou do estudo. Ao longo de todo o seu ciclo de vida, o plástico contribui com cerca de 4,5% das emissões de gases de efeito estufa causadas pela atividade humana, segundo Leal. Embora esse percentual seja menor do que o emitido pela produção de energia ou pela agricultura, e o impacto do plástico na saúde seja menor do que o da poluição atmosférica em geral, Leal afirma que o plástico é "uma importante fonte de partículas poluentes do ar". Diante do crescimento da quantidade global de plástico, ele defende a necessidade de uma ação política rápida. "Apenas a ponta do iceberg" Os autores enfatizam que não foi possível incluir todas as possíveis consequências do plástico para a saúde em seu estudo, devido à falta de dados. Por exemplo, os efeitos negativos dos micro e nanoplásticos na saúde humana não puderam ser incluídos. Da mesma forma, os potenciais efeitos dos produtos químicos liberados durante o uso de itens de plástico não puderam ser calculados. Portanto, os impactos negativos na saúde humana estimados no estudo são, sem dúvida, apenas a ponta do iceberg, disse a coautora do estudo, Megan Deeney. "Temos evidências suficientes para saber que precisamos agir com urgência. Apesar das evidências existentes dos danos, a produção de plástico continua a aumentar rapidamente, e a poluição plástica está crescendo rapidamente em todo o mundo." E isso apesar de se saber que a poluição plástica está intimamente ligada a problemas mais amplos de saúde humana e planetária. Outros estudos já mostraram o quanto o plástico agrava os perigos e desafios em todos os limites planetários, disse Deeney. Por que produção não é reduzida Os riscos à saúde causados ​​pelo plástico descritos no estudo poderiam ser reduzidos de forma mais eficaz produzindo menos plástico virgem, enfatiza a equipe de pesquisa – no entanto, o plástico não deve ser simplesmente substituído por outros materiais. Em vez disso, é preciso consumir menos material no geral, diz a autora do estudo, Megan Deeney, por exemplo, deixando de produzir produtos plásticos desnecessários e optando por sistemas reutilizáveis. Idealmente, apenas os produtos plásticos "para os quais não haja alternativa" deveriam ser utilizados e, ao mesmo tempo, "substâncias químicas perigosas deveriam ser proibidas em todos os materiais". Idealmente, segundo Deeney, essas medidas e a troca de informações seriam "harmonizadas internacionalmente por meio de um acordo global robusto e juridicamente vinculativo sobre plásticos, que abrangesse todo o ciclo de vida dos plásticos e das substâncias químicas perigosas que eles contêm". No entanto, um acordo internacional sobre plásticos desse tipo fracassou no ano passado. Embora todos os países participantes da Cúpula das Nações Unidas sobre Plásticos, em Genebra, em 2025, concordassem que algo precisava ser feito em relação à enorme quantidade de resíduos plásticos, os principais países produtores de petróleo bloquearam um acordo que também teria reduzido a produção de novos plásticos. Autor: Jeannette Cwienk