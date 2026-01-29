Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Casos de síndrome respiratória grave estão em queda em quase todo país

Autor Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
O boletim InfoGripe, divulgado nesta quinta-feira (29) pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), apresenta um cenário nacional epidemiológico de queda dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), na maior parte do país. A principal exceção é o vírus da influenza A, que tem impulsionado o aumento de casos de SRAG em alguns estados da região Norte do país.

Os estados do Acre, Amazonas e Roraima apresentam incidência de SRAG em nível de risco ou alto risco nas últimas semanas. A pesquisadora Tatiana Portella, responsável pelo Boletim InfoGripe, observou que o aumento acelerado de SRAG no Amazonas e no Acre continua sendo impulsionado pelo vírus da gripe.

“Diante dessa alta de influenza A em alguns estados do Norte, é essencial que a população prioritária da região, como indígenas, idosos e pessoas com comorbidades, se vacine o quanto antes contra o vírus. A vacina contra a influenza é bastante segura e é a principal forma de proteção contra casos graves e óbitos”, explicou.

Incidência

Nas quatro últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de: 

  • 20,1% de influenza A, 
  • 2,3% de influenza B, 
  • 10,7% de vírus sincicial respiratório, 
  • 32,6% de rinovírus e 
  • 20,4% de Sars-CoV-2 (Covid -19). 

Entre os óbitos, a presença destes mesmos vírus entre os positivos e no mesmo recorte temporal foi de:

  • 28,3% de influenza A, 
  • 3,5% de influenza B, 
  • 1,8% de vírus sincicial respiratório, 
  • 15,9% de rinovírus e 
  • 41,6% de Sars-CoV-2 (Covid-19).

