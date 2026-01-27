Tamanho do pênis importa, sim: novo estudo explica o porquê

Opiniões não só das mulheres, mas também dos homens, podem ter feito a genitália masculina evoluir às suas dimensões excepcionais.Durante décadas, os biólogos evolutivos vêm se deparando com uma pergunta tão persistente quanto fascinante: por que o pênis humano é desproporcionalmente grande em comparação com o de outros primatas? Mais longo, mais grosso e muito mais visível, ele parece ir muito além do que seria estritamente necessário para cumprir uma função básica de reprodução da espécie. Assim, se seu papel é, em essência, transferir esperma, que forças evolutivas explicam o fato de ele ter se tornado tão proeminente? Um novo estudo publicado na revista PLOS Biology sugere que o tamanho do pênis humano pode ter sido influenciado pela evolução por cumprir uma dupla função na seleção natural: atrair parceiras sexuais e intimidar outros machos na competição por fêmeas. Para desvendar o enigma, uma equipe de cientistas australianos utilizou 343 figuras masculinas geradas por computador, com diferentes combinações de altura, formato corporal e tamanho do pênis. Mais de 600 homens e 200 mulheres avaliaram as figuras, fossem elas projeções em tamanho real observadas presencialmente ou, então, imagens obtidas via pesquisa online, analisadas em telas. A missão dos participantes era clara: as mulheres deveriam classificar a atratividade sexual das figuras. Os homens, por sua vez, avaliavam os modelos como potenciais ameaças físicas ou sexuais. Preferências diferentes As mulheres consideraram mais atraentes as figuras masculinas que combinam três características-chave: maior altura, um tronco em formato de V (com ombros largos em relação aos quadris) e um pênis maior. No entanto, segundo o estudo, a partir de um certo limite, aumentos adicionais no tamanho do pênis, na altura ou na largura dos ombros oferecem benefícios menores em termos de atratividade. Mas um dos achados mais relevantes surgiu ao analisar as respostas dos homens. Eles percebem figuras com pênis maiores como rivais mais intimidadores, tanto em capacidade de luta quanto em competição sexual. Figuras mais altas e com troncos em formato de V geraram a mesma reação. Surge, porém, uma diferença crucial: enquanto as mulheres demonstram preferências com limites, os homens classificam sistematicamente aqueles com traços mais exagerados como ameaças sexuais maiores. Isso sugere que os homens superestimam o quanto essas características são atraentes para as mulheres. Dupla função em outras espécies Como apontam os autores do estudo num artigo publicado no The Conversation, em muitas espécies os traços que se expressam intensamente nos machos — como a juba do leão ou os chifres do cervo — cumprem esta dupla função: atraem as fêmeas e alertam outros machos sobre sua capacidade de luta. O estudo fornece, assim, a primeira evidência experimental de que o pênis humano poderia desempenhar uma função comparável, embora com uma diferença importante: seu efeito como ornamento sexual para atrair mulheres é entre quatro e sete vezes maior do que sua função como sinal de capacidade física. Uma peculiaridade fascinante do estudo foi a velocidade de resposta dos participantes. As figuras com pênis menores, menor estatura e troncos menos definidos foram avaliadas significativamente mais rápido, o que sugere que esses traços são julgados de forma subconsciente e quase instantânea como menos atraentes ou menos ameaçadores. Os pesquisadores reconhecem, entretanto, as limitações do experimento. Para começar que, no mundo real, fatores como traços faciais e personalidade também influenciam a forma como avaliamos outras pessoas. Além disso, embora os resultados tenham sido consistentes entre homens e mulheres de diferentes etnias, os padrões culturais de masculinidade variam geograficamente e se renovam ao longo do tempo. ht/ra (ots)