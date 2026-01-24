Psoríase: o que é, sintomas, tipos e tratamentos pelo SUS

A psoríase pode surgir em qualquer idade, mas é mais comum entre os 20 e 30 anos e após os 50, podendo também afetar crianças e adolescentes. / Crédito: Reprodução/Freepik

Resumo A psoríase é uma doença inflamatória crônica e autoimune, não contagiosa.



Afeta pele, unhas, articulações e pode estar associada a outras doenças.



O diagnóstico da psoríase é clínico e o tratamento varia conforme a gravidade.



Estima-se que cerca de 5 milhões de brasileiros convivem com a doença, que pode impactar a saúde mental.



Estresse, álcool, tabagismo e alimentação inadequada podem agravar crises de psoríase.



A doença não tem cura, mas pode ser controlada com tratamento adequado, permitindo remissão e qualidade de vida.



O SUS oferece acompanhamento e medicamentos, inclusive imunobiológicos. A psoríase é uma doença inflamatória crônica que afeta milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Apesar de se manifestar principalmente na pele, a condição pode atingir articulações e impactar a saúde mental, exigindo diagnóstico precoce, acompanhamento contínuo e tratamento adequado, inclusive pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Dados de 2025 da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) indicam que cerca de cinco milhões de brasileiros, principalmente entre 30 e 60 anos de idade, convivem com a doença.

Em entrevista ao O POVO, as médicas dermatologistas Luciana Oliveira e Viviane Vasconcelos explicam sobre os sintomas, as possibilidades de tratamento e os locais onde buscar ajuda. A seguir, neste guia você verá: O que é a psoríase

Principais sintomas

Tipos de psoríase

Causas e gatilhos

Tratamentos e o SUS Psoríase no Brasil e no mundo A psoríase é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde há dez anos como um problema de saúde pública. Estima-se que a doença atinja cerca de 2% da população mundial, com diferentes graus de gravidade. Já um levantamento populacional de 2025 realizado pela Instituto Público de Pesquisa de Opinião Setorial (Ipsos, na sigla em inglês), mostra que aproximadamente 4% da população adulta brasileira relatou diagnóstico da doença, o que reforça seu impacto na saúde pública, que ainda é cercada por desinformação e preconceito.

Segundo dados da Ipsos, o País ocupa a sexta posição no ranking global de países mais preocupados com a saúde. O tema aparece como a terceira maior preocupação dos brasileiros, atrás apenas de questões econômicas e sociais. Por muito tempo associada apenas a lesões cutâneas, a psoríase hoje é entendida como uma doença sistêmica, capaz de afetar diversas áreas do organismo e comprometer significativamente a qualidade de vida dos pacientes. O que é a psoríase? Doença vai além da pele Segundo a dermatologista Viviane Vasconcelos, a psoríase é uma doença inflamatória crônica e autoimune que acelera a renovação das células da pele, provocando o surgimento de placas avermelhadas e descamativas.

“As lesões aparecem com mais frequência no couro cabeludo, cotovelos, joelhos, região lombar, palmas, plantas e unhas. Pode haver coceira e dor, mas isso varia de paciente para paciente”, explica a médica. Além da pele, as articulações também podem ser comprometidas, caracterizando a artrite psoriásica. A dermatologista Luciana Oliveira, que atua no Hospital Geral de Fortaleza (HGF), reforça que a condição não se limita à pele. Trata-se de uma doença sistêmica, associada a inflamação persistente no organismo, o que explica a maior incidência de doenças cardiovasculares, metabólicas e transtornos emocionais entre os pacientes.



Dados do Departamento de Informação e Informática do SUS (DataSUS), analisados pela Ipsos, mostram que a psoríase está associada a um maior risco de comorbidades, especialmente cardiovasculares, metabólicas e inflamatórias, reforçando a necessidade de acompanhamento multidisciplinar.

Psoríase: quais sintomas mais comuns? Os sintomas variam conforme o tipo e a gravidade da doença. As manifestações mais frequentes incluem placas vermelhas com descamação esbranquiçada, ressecamento da pele, fissuras, alterações nas unhas e, em alguns casos, dor e inchaço nas articulações.