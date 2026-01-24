Psoríase: o que é, sintomas, tipos e tratamentos pelo SUS

Psoríase: doença autoimune crônica e rara tem tratamento pelo SUS; saiba tudoDescubra tudo sobre a psoríase: causas, sintomas iniciais e como diferenciar os tipos da doença. Médicas explicam os tratamentos disponíveis, inclusive imunobiológicos pelo SUS
Resumo
Afeta pele, unhas, articulações e pode estar associada a outras doenças.
O diagnóstico da psoríase é clínico e o tratamento varia conforme a gravidade.
Estima-se que cerca de 5 milhões de brasileiros convivem com a doença, que pode impactar a saúde mental.
Estresse, álcool, tabagismo e alimentação inadequada podem agravar crises de psoríase.
A doença não tem cura, mas pode ser controlada com tratamento adequado, permitindo remissão e qualidade de vida.
O SUS oferece acompanhamento e medicamentos, inclusive imunobiológicos.
A psoríase é uma doença inflamatória crônica que afeta milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Apesar de se manifestar principalmente na pele, a condição pode atingir articulações e impactar a saúde mental, exigindo diagnóstico precoce, acompanhamento contínuo e tratamento adequado, inclusive pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Dados de 2025 da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) indicam que cerca de cinco milhões de brasileiros, principalmente entre 30 e 60 anos de idade, convivem com a doença.
Em entrevista ao O POVO, as médicas dermatologistas Luciana Oliveira e Viviane Vasconcelos explicam sobre os sintomas, as possibilidades de tratamento e os locais onde buscar ajuda. A seguir, neste guia você verá:
- O que é a psoríase
- Principais sintomas
- Tipos de psoríase
- Causas e gatilhos
- Tratamentos e o SUS
Psoríase no Brasil e no mundo
A psoríase é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde há dez anos como um problema de saúde pública. Estima-se que a doença atinja cerca de 2% da população mundial, com diferentes graus de gravidade.
Já um levantamento populacional de 2025 realizado pela Instituto Público de Pesquisa de Opinião Setorial (Ipsos, na sigla em inglês), mostra que aproximadamente 4% da população adulta brasileira relatou diagnóstico da doença, o que reforça seu impacto na saúde pública, que ainda é cercada por desinformação e preconceito.
Segundo dados da Ipsos, o País ocupa a sexta posição no ranking global de países mais preocupados com a saúde. O tema aparece como a terceira maior preocupação dos brasileiros, atrás apenas de questões econômicas e sociais.
Por muito tempo associada apenas a lesões cutâneas, a psoríase hoje é entendida como uma doença sistêmica, capaz de afetar diversas áreas do organismo e comprometer significativamente a qualidade de vida dos pacientes.
O que é a psoríase? Doença vai além da pele
Segundo a dermatologista Viviane Vasconcelos, a psoríase é uma doença inflamatória crônica e autoimune que acelera a renovação das células da pele, provocando o surgimento de placas avermelhadas e descamativas.
“As lesões aparecem com mais frequência no couro cabeludo, cotovelos, joelhos, região lombar, palmas, plantas e unhas. Pode haver coceira e dor, mas isso varia de paciente para paciente”, explica a médica. Além da pele, as articulações também podem ser comprometidas, caracterizando a artrite psoriásica.
A dermatologista Luciana Oliveira, que atua no Hospital Geral de Fortaleza (HGF), reforça que a condição não se limita à pele.
Trata-se de uma doença sistêmica, associada a inflamação persistente no organismo, o que explica a maior incidência de doenças cardiovasculares, metabólicas e transtornos emocionais entre os pacientes.
Dados do Departamento de Informação e Informática do SUS (DataSUS), analisados pela Ipsos, mostram que a psoríase está associada a um maior risco de comorbidades, especialmente cardiovasculares, metabólicas e inflamatórias, reforçando a necessidade de acompanhamento multidisciplinar.
Psoríase: quais sintomas mais comuns?
Os sintomas variam conforme o tipo e a gravidade da doença. As manifestações mais frequentes incluem placas vermelhas com descamação esbranquiçada, ressecamento da pele, fissuras, alterações nas unhas e, em alguns casos, dor e inchaço nas articulações.
Luciana Oliveira alerta que a psoríase também está associada a maior risco de doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes, ansiedade e depressão, o que reforça a necessidade de acompanhamento médico regular.
A especialista complementa que, em regiões de clima quente, como Fortaleza, áreas de dobra e suor constante tendem a gerar ainda mais desconforto físico e impacto emocional nos pacientes.
Tipos de psoríase
A doença se manifesta de diferentes formas. Conheça os principais tipos:
- Psoríase em placas (vulgar): A forma mais comum, caracterizada por lesões de tamanhos variados, delimitadas e avermelhadas.
- Psoríase gutata: Geralmente desencadeada por infecções bacterianas (como de garganta), manifesta-se como pequenas feridas em forma de gota.
- Psoríase invertida: Atinge principalmente áreas de dobras (axilas, virilhas, embaixo dos seios), agravada pelo suor e atrito.
- Psoríase pustulosa: Caracterizada por bolhas com pus (não infeccioso).
- Psoríase eritrodérmica: O tipo mais raro e grave, onde toda a pele adquire uma tonalidade vermelha e inflama, podendo causar febre e calafrios.
A forma articular pode ocorrer isoladamente ou associada às lesões cutâneas. Atenção, segundo Luciana, cerca de 30% dos pacientes podem desenvolver artrite psoriásica, que compromete articulações e exige diagnóstico precoce para evitar sequelas.
Como é feito o diagnóstico da psoríase?
O diagnóstico da psoríase é essencialmente clínico, realizado por um médico dermatologista a partir da avaliação das lesões.
“Raramente é necessária a confirmação por biópsia de pele”, afirma Viviane. Ao perceber sintomas persistentes, o paciente deve procurar atendimento especializado.
Luciana reforça que o diagnóstico precoce é fundamental, sobretudo quando há dor articular, histórico familiar ou impacto significativo na autoestima e no convívio social.
A psoríase é contagiosa ou hereditária?
Não, a psoríase não é contagiosa. A doença possui forte predisposição genética. Fatores ambientais também influenciam o surgimento e a piora das crises.
Segundo Luciana Oliveira, a interação entre genética e fatores ambientais explica por que nem todas as pessoas da mesma família desenvolvem a doença. Entre os principais gatilhos estão:
- Estresse emocional,
- tabagismo,
- consumo de álcool,
- traumas na pele e
- infecções.
A médica aponta que a psoríase tem grande impacto emocional e social. O estigma, o preconceito e as limitações impostas pelas lesões podem desencadear ansiedade e depressão.
O estresse pode tanto desencadear crises quanto ser consequência da doença, tornando o acompanhamento psicológico um aliado importante no tratamento.
Tratamento da psoríase: o SUS oferece remédio?
O tratamento varia conforme a gravidade. Casos leves podem ser controlados com pomadas à base de corticoides, derivados da vitamina D, hidratantes e fototerapia.
Já quadros moderados e graves podem exigir medicamentos imunossupressores e imunobiológicos.
“O tratamento dos casos graves foi revolucionado nos últimos anos com os imunobiológicos, que são fornecidos pelo SUS e têm melhorado de forma extraordinária a vida dos pacientes”, destaca Viviane.
Luciana acrescenta que hoje é possível oferecer tratamentos altamente eficazes tanto na rede privada quanto pelo Sistema Único de Saúde, desde que o paciente se enquadre nos critérios clínicos.
>> Siga o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp
Onde procurar ajuda pelo SUS
O atendimento está disponível nos ambulatórios de Dermatologia dos hospitais públicos e nos Centros de Referência em Dermatologia.
O encaminhamento, em geral, começa pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS), que direcionam o paciente para o acompanhamento especializado.
Luciana Oliveira ressalta que o SUS oferece inclusive medicamentos imunobiológicos para casos moderados e graves, desde que o paciente seja acompanhado adequadamente.
FAQ: saiba mais sobre a psoríase
A psoríase tem cura?
Atualmente, a psoríase não tem cura. No entanto, com os tratamentos disponíveis, é possível manter a doença sob controle por longos períodos.
“Muitos pacientes conseguem entrar em remissão e ter qualidade de vida”, reforça Viviane Vasconcelos.
O acompanhamento contínuo e o tratamento individualizado são fundamentais para bons resultados a longo prazo, segundo as médicas.
O que o paciente deve evitar?
Para reduzir crises, é fundamental evitar fatores desencadeantes como estresse excessivo, cigarro, álcool e lesões na pele. Infecções também podem agravar o quadro, tornando o cuidado integral com a saúde indispensável.
Segundo Luciana Oliveira, a automedicação e a interrupção irregular do tratamento estão entre os principais fatores de piora da doença.
Leia mais
Alimentação influencia a psoríase?
A alimentação tem papel importante no controle da inflamação. Conforme as médicas, alimentos ultraprocessados, açúcar em excesso e gorduras saturadas tendem a piorar os sintomas.
Já uma dieta rica em peixes, azeite de oliva, frutas, verduras e oleaginosas, fontes de ômega-3, pode auxiliar no controle da doença.
Luciana Oliveira complementa que uma dieta equilibrada com frutas, verduras, fibras e um controle do peso corporal contribuem para melhor resposta ao tratamento, respeitando a cultura alimentar regional.