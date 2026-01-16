O que é o lenacapavir e como ele funciona na prevenção do HIV

Foto de apoio ilustrativo. O lenacapavir injetável deve ser administrado apenas pelo profissional de saúde sob a pele no abdômen / Crédito: José Cruz / Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta segunda-feira, 12, o uso do lenacapavir injetável para prevenção do HIV-1, como profilaxia pré-exposição (PrEP), ou seja, a ser tomado por quem não tem o HIV para impedir a infecção pelo vírus. O lenacapavir tem alta eficácia e, além da apresentação na forma de comprimido, para uso oral, está disponível como injeção subcutânea que só precisa ser administrada a cada seis meses, o que facilita a adesão.

Os estudos clínicos apresentados demonstraram 100% de eficácia do lenacapavir na redução da incidência de HIV-1 (responsável por quase todas as infecções de HIV no mundo) em mulheres cisgênero; além de 96% de eficácia em comparação com a incidência de HIV de base e 89% superior à profilaxia pré-exposição realizada diariamente por via oral. O regime de injeções semestrais mostrou boa adesão e persistência, superando desafios comuns em esquemas diários, comunicou a Anvisa. O medicamento passa, assim, a integrar o arsenal de estratégias de prevenção, ao lado de métodos já conhecidos, como preservativos e a profilaxia pré-exposição por via oral.

O que é o lenacapavir? O lenacapavir, vendido sob o nome comercial de Sunlenca e desenvolvido pela Gilead Sciences, é um medicamento antirretroviral de longa ação, administrado por aplicação subcutânea. Ele foi desenvolvido inicialmente para tratar o HIV, também segue sendo usado dessa forma, mas foi posteriormente estudado para prevenção. Antirretrovirais (ARVs) são medicações utilizadas no tratamento de infecções virais, principalmente o HIV, que impedem a multiplicação do vírus no organismo. Eles agem bloqueando diferentes etapas do ciclo de vida do HIV.

No caso do lenacapavir, ele bloqueia a cápside (ou capsídeo) do HIV, que é a camada de proteínas que envolve e protege o material genético do vírus. Ao atingir essa estrutura, o remédio prejudica várias etapas do ciclo de vida do vírus, reduzindo sua capacidade de entrar nas células e se multiplicar. Em suma, o medicamento cria barreiras em momentos-chave da infecção, então o HIV encontra muito mais dificuldade para se multiplicar e se estabelecer no organismo.