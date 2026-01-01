Porque verão e férias aumentam a vontade de ficar ao ar livre?

Estar em contato ou apenas observar a natureza ao redor tem efeito calmante e restaurador / Crédito: FABIO LIMA / O POVO

A chegada do verão e das férias costuma despertar uma vontade de estar ao ar livre, seja na praia, na piscina ou no campo. E não é à toa: estar na natureza, sob a luz do sol, ajuda a melhorar o humor, fortalecer o sistema imunológico e reduzir o estresse, segundo a ciência.

“A exposição moderada ao sol traz benefícios importantes tanto físicos quanto emocionais”, afirma Lis Leão, pesquisadora sênior do Centro de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, do Einstein Hospital Israelita.

A exposição à luz solar estimula a produção de vitamina D, fundamental para a saúde dos ossos, a formação de músculos e o bom funcionamento da imunidade. “Além disso, a luz natural ajuda a regular o ritmo circadiano, melhorando a qualidade do sono”, acrescenta Leão, que lidera o grupo de pesquisa e-Natureza – Estudos Interdisciplinares sobre Conexão com a Natureza, Saúde e Bem-Estar Estar e Conservação da Biodiversidade (CNPq). Leia mais Como aproveitar as festas de fim de ano sem afetar (tanto) o sono Sobre o assunto Como aproveitar as festas de fim de ano sem afetar (tanto) o sono Para a mente, também há ganhos: a exposição ao sol aumenta a produção de serotonina, um neurotransmissor ligado à sensação de bem-estar. O ideal é buscar de 10 a 20 minutos diários de exposição ao sol, sempre nos períodos mais seguros. “Esse tempo já é suficiente para estimular a produção de vitamina D na maioria das pessoas”, diz a pesquisadora.

Os horários recomendados são antes das 10h e após as 16h, quando os índices de radiação estão mais baixos. “É fundamental usar protetor solar, reaplicando a cada duas horas, além de chapéu, óculos escuros e roupas adequadas”, orienta Leão. Crianças, idosos e pessoas com pele mais sensível precisam de atenção redobrada.

Leia mais Exercitar-se ao ar livre ajuda a aplacar dor e estresse, diz estudo Sobre o assunto Exercitar-se ao ar livre ajuda a aplacar dor e estresse, diz estudo Banho de natureza

O contato com a água do mar também promove benefícios para a saúde do corpo e da mente. “A água salgada ajuda na limpeza da pele, pode auxiliar na cicatrização e estimula a circulação”, destaca a pesquisadora do Einstein. No aspecto psicológico, o efeito é mais amplo. “Estar em contato com o mar, nadar, caminhar na areia ou apenas observar a natureza ao redor tem efeito calmante e restaurador. Os sons das ondas, o horizonte aberto e a sensação de imensidão ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade”, afirma.

