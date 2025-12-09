Ozempic para gatos? Veterinários fazem alerta

Farmacêutica dos Estados Unidos começou testes para criar um "ozempic" para pets / Crédito: Divulgação/EMS/Djordje Vezilic

Pensando em encontrar uma medicação para ajudar os pets a se curarem de doenças como obesidade e diabetes, a farmacêutica estadunidense Okava iniciou um estudo piloto com medicamentos análogos ao GLP-1 (hormônio que tem efeito na saciedade) destinado para gatos. No Brasil também já existem pesquisas neste ramo, já que “mais de 50% dos pets estão acima do peso ou obesos”, de acordo com artigo do Hospital Veterinário da Universidade de São Paulo (USP) de 2024.

Entenda como funcionaria um “ozempic para pets”. Leia mais DNA revela que gatos foram domesticados muito depois do que se pensava Sobre o assunto DNA revela que gatos foram domesticados muito depois do que se pensava Ozempic para gatos: proposta envolve chip com o medicamento O projeto piloto da Okava, chamado de OKV-119, é voltado para gatos. Um microchip implantado no animal libera a medicação ao longo de seis meses. Segundo material da empresa, os tutores estariam dispostos a utilizar o fármaco “pelo desejo de manter seus pets saudáveis e felizes”. O estudo piloto está em estágios iniciais e os primeiros resultados são esperados no início de 2026.

A previsão, em caso de resultados positivos e autorização da FDA (Food and Drug Administration, agência que regula os medicamentos nos EUA), é que o medicamento comece a ser comercializado em 2028. No caso do tratamento para diabetes, o OKV-119 diminuiria os custos com as canetas de insulina, sendo alternativa para os animais que não aderiram aos tratamentos convencionais. Para a doença nos rins, o medicamento seria o primeiro aprovado pela FDA.

Ozempic para gatos: veterinária alerta que estudos estão no início Para Camila Modesto, veterinária especializada em Medicina Felina, os medicamentos têm potencial, mas ainda é cedo para afirmar seus resultados, além de alertar que os animais não utilizarão da mesma forma que os humanos. "Os estudos são ainda muito recentes e precisam de mais pesquisa para avaliar a eficácia, tolerância e dose adequada e segura dessa medicação em gatos", explica. Brasil tem suas próprias pesquisas do medicamento No Brasil, veterinários ligados a centros de pesquisa já começaram a fazer estudos com as medicações da família Ozempic em gatos. Na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), eles testaram doses de liraglutida, uma droga de uso diário, em gatos obesos e, em duas semanas, os animais chegaram a perder quase 10% do peso, em média.