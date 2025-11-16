Emoção e Memória: Estudo revela conexão surpreendente

Fortalecer lembranças úteis ou enfraquecer as prejudiciais é antigo objetivo da neurociência. / Crédito: Reprodução/Freepik

As lembranças de incidentes cotidianos podem se tornar mais fortes quando são associadas a um acontecimento surpreendente, gratificante ou de grande impacto emocional, de acordo com uma nova descoberta científica. Um estudo publicado pela revista Science Advances afirma ter provado pela primeira vez que o cérebro resgata memórias fracas "de forma gradual, guiando-se por sua grande semelhança com eventos emocionais", segundo Chenyang Lin, da Universidade de Boston (EUA), um dos autores do artigo.

Desenvolver estratégias para fortalecer lembranças úteis ou enfraquecer as prejudiciais "é um objetivo perseguido há muito tempo pela neurociência cognitiva", disse ele. Para o pesquisador, a relevância emocional pode ser usada para alcançá-lo. A ciência não chegou, pelo menos até agora, a um consenso sobre os conceitos de melhora retroativa e proativa da memória – isto é, a priorização das lembranças imediatamente anteriores ou posteriores a um acontecimento marcante. Estudos anteriores divergiram quanto a isso. Segundo Reinhart, a pesquisa dele é o primeiro teste da "priorização gradual" – um novo princípio sobre como o cérebro consolida experiências cotidianas – realizado em seres humanos.