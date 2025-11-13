Anvisa proibiu a venda de 25 marcas de azeite em 2025; veja quais

Na quarta-feira, 12, quatro marcas de azeite foram proibidas pela Anvisa; veja quais foram as outras 21 vetadas neste ano / Crédito: Reprodução/Pexels

Desde o início de 2025, 25 marcas de azeite foram banidas ou tiveram lotes proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pelo Ministério de Agricultura. As mais recentes, dessa quarta-feira, 12, foram das marcas Royal, Godio, La Vitta e Santa Lúcia. Em nota da mesma data, o governo aponta que os produtos não atendem a identidade padronizada e qualidade exigidos pela lei.

Marcas de azeite proibidas pela Anvisa: como são selecionadas? As fiscalizações são conduzidas pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal da Secretaria de Defesa Agropecuária, que verifica se os produtos estão sendo fabricados dentro dos regulamentos. O governo federal tem uma lista com os principais motivos para o veto de marcas; veja quais são: Insatisfação nos ensaios físico-químicos dos laboratórios;

Adulteração e/ou falsificação;

Origem desconhecida ou ignorada dos produtos;

Falta de licenciamento na autoridade sanitária, como a própria Anvisa;

Composição incerta ou desconhecida do produto;

Embalagens não-padronizadas ou sem rótulo;

Presença de óleos vegetais na composição;

Distribuição - importação ou exportação - por empresas sem cadastro ou de CNPJ encerrado ou inexistente. Com isso, o Ministério da Agricultura segue a orientação de demandar que os consumidores interrompam seu uso imediatamente, além de solicitar a substituição dos produtos proibidos aos locais de comercialização. As medidas são feitas conforme o Código de Defesa do Consumidor.