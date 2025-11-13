Anvisa proibiu a venda de 25 marcas de azeite em 2025; veja quais

Azeites de 25 marcas já foram proibidos pela Anvisa em 2025; veja quaisDesde 2024, mais de 70 lotes e marcas de azeite foram proibidos. Veja quais foram os deste ano, assim como dicas para identificar possíveis adulterações
Desde o início de 2025, 25 marcas de azeite foram banidas ou tiveram lotes proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pelo Ministério de Agricultura.
As mais recentes, dessa quarta-feira, 12, foram das marcas Royal, Godio, La Vitta e Santa Lúcia. Em nota da mesma data, o governo aponta que os produtos não atendem a identidade padronizada e qualidade exigidos pela lei.
A proibição é feita após alteração dos produtos vendidos ser constatada. Em vez de azeite puro, estavam sendo comercializadas misturas, confirmaram os Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária (LFDA).
Depois dos pescados, o azeite é o segundo produto mais falsificado no mundo, informou o governo. A fraude é feita, principalmente, pela mistura de outros tipos de óleos vegetais na composição do produto, como o de soja.
Veja quais são as 25 marcas de azeite proibidas pela Anvisa
O Ministério e a Agência trabalham em conjunto para identificar e listar marcas e lotes, que podem estar relacionadas, proibidas para consumo e circulação; confira as 25 proibidas neste ano no Brasil:
- Azapa
- Doma
- Alonso
- Quintas D'Oliveira
- Almazara
- Escarpas das Oliveiras
- La Ventosa
- Grego Santorini
- San Martín
- Castelo de Viana
- Terrasa
- Casa do Azeite
- Terra de Olivos
- Alcobaça
- Villa Glória
- Santa Lucia
- Campo Ourique
- Málaga
- Serrano
- Vale dos Vinhedos
- Los Nobles
- Ouro Negro
- Royal
- Godio
- La Vitta
Marcas de azeite proibidas pela Anvisa: como são selecionadas?
As fiscalizações são conduzidas pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal da Secretaria de Defesa Agropecuária, que verifica se os produtos estão sendo fabricados dentro dos regulamentos.
O governo federal tem uma lista com os principais motivos para o veto de marcas; veja quais são:
- Insatisfação nos ensaios físico-químicos dos laboratórios;
- Adulteração e/ou falsificação;
- Origem desconhecida ou ignorada dos produtos;
- Falta de licenciamento na autoridade sanitária, como a própria Anvisa;
- Composição incerta ou desconhecida do produto;
- Embalagens não-padronizadas ou sem rótulo;
- Presença de óleos vegetais na composição;
- Distribuição - importação ou exportação - por empresas sem cadastro ou de CNPJ encerrado ou inexistente.
Com isso, o Ministério da Agricultura segue a orientação de demandar que os consumidores interrompam seu uso imediatamente, além de solicitar a substituição dos produtos proibidos aos locais de comercialização. As medidas são feitas conforme o Código de Defesa do Consumidor.
Saiba como identificar um produto falsificado e o que fazer
Desde 2024, mais de 70 marcas e lotes de azeite foram proibidos pelo governo federal, por meio da Anvisa e do Ministério da Agricultura.
Apesar do fato de que, no momento em que são vetados, os produtos têm a venda é interrompida, muitos consumidores ainda temem comprar o produto errado. Confira dicas sobre como reconhecer:
- Desconfie de preços muito baixos;
- Opte por produtos que tenham sido fabricados em datas mais próximas ao dia da compra;
- Verifique a lista de produtos irregulares da Anvisa e do Ministério da Agricultura;
- Evite comprar estes produtos em lojas que não tem a sua confiabilidade confirmada;
- Observe se a embalagem está preservada, assim como seu rótulo.
No caso do produto já comprado e/ou aberto, o consumidor poderá solicitar uma substituição, garantida pelo Código de Defesa do Consumidor.
Ao identificar algum tipo de adulteração, pode ser denunciado pelo canal oficial Fala.BR.
A proibição destes lotes e marcas atinge a veiculação do produto, assim como o hábito de compra por parte do cliente, que deve interromper o consumo imediatamente.