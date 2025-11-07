Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Civilização amazônica perdida desmente mito da floresta intocada

Até então, cientistas acreditavam que região de solo pobre e sujeita a inundações fora pouco habitada. Mapeamento a laser revelou povoamento sofisticado, séculos antes da chegada dos colonizadores.Há décadas a Bacia Amazônica é considerada um ícone da natureza intocada. Novos achados arqueológicos e scanners aéreos modernos, porém, contrariam a ideia de que ali só havia vida selvagem. Entre as savanas e pântanos da planície beniana, região nas terras baixas da Bolívia também conhecida como Llanos de Moxos, esconde-se uma paisagem cultural que revoluciona o conhecimento histórico sobre a floresta tropical. Inundações dificultam a vida na planície beniana Por muito tempo, cientistas acreditaram que eram poucas as sociedades caçadoras e coletoras que habitaram a planície beniana. Isso porque a região no norte boliviano, uma savana de 100 mil quilômetros quadrados, não é muito propícia para isso. A área está exposta a inundações o ano inteiro, e o solo é pobre em nutrientes. Há mais ou menos um século o etnólogo sueco Erland Nordenskiöld e, depois dele, o geógrafo americano William Denevan descobriram ali vestígios de ocupação humana. Seus habitantes deixaram marcas decisivas na paisagem habitada há mais de mil anos: aquedutos, campos de cultivo, entre outros. A hipótese foi claramente comprovada por projetos de pesquisa bolivianos e alemães. Munidos de uma tecnologia de sensoriamento remoto a laser que permite medir distâncias e criar mapas tridimensionais detalhados de um ambiente, pesquisadores revelaram a verdadeira dimensão desses assentamentos: estruturas de defesa, plataformas em formato de pirâmide e centros ritualísticos, integrados a um sistema de irrigação inteligente. A tecnologia, batizada de LiDAR – acrônimo para Light Detection and Ranging, ou Detecção e Medição de Distâncias por Luz –, usa laser para escanear um terreno a partir de um helicóptero ou avião. Os pulsos de laser atravessam mesmo a vegetação mais densa, produzindo uma representação em alta definição da topografia da região. Civilização amazônica perdida O mapeamento a laser motivou uma expedição multidisciplinar a uma área até então pouco pesquisada da planície beniana em 2021, sob a liderança da professora e arqueóloga Carla Jaimes Betancourt, da Universidade de Bonn, na Alemanha. Os focos da expedição eram os grandes lagos Rogaguado e Ginebra, parte do Río Yata, zona úmida protegida de importância internacional reconhecida pela Unesco sob a Convenção de Ramsar. Debaixo dos campos e da água, os pesquisadores descobriram resquícios de campos elevados, sistemas de canais sofisticados e fartos depósitos de cerâmica – todos testemunhos de uma paisagem cultural criada e mantida ao longo de gerações. Medições de radiocarbono e análises botânicas comprovam uma alimentação diversa, com milho, leguminosas e diversos tipos de palmeiras – e complementada pela caça e pela pesca, principalmente leões-marinhos, tucunarés e piramboias, além de répteis como jacarés e tartarugas, e mamíferos como porquinhos-da-índia, pacas e tatus. O escaneamento com tecnologia LiDAR e datações de radiocarbono comprovam assentamentos subsequentes na região desde por volta do ano 600 até 1400 d.C. Os habitantes souberam, por séculos, usar a dinâmica sazonal do Rio Amazonas a seu favor . "Em vez de dominar a natureza, os antigos habitantes do Amazonas trabalhavam com os ritmos [do rio] e aproveitavam inundações sazonais", afirma Betancourt em um artigo no periódico científico Frontiers in Environmental Archaeology. Povos guardiões da herança biocultural Ainda hoje a região é habitada por povos cayubaba e movima. Ali eles plantam arroz, mandioca, banana, cana-de-açúcar e outras culturas, além de criar gado. Sua presença de longa data e seus conhecimentos mantêm viva uma herança biocultural em que a diversidade ecológica e cultural por séculos se desenvolveram juntas, segundo Betancourt. "Numa era em que o desmatamento, a agricultura industrial e as mudanças climáticas ameaçam a integridade do Amazonas, paisagens como Rogaguado e Ginebra oferecem mais do que meros conhecimentos arqueológicos; elas oferecem lições de sustentabilidade", argumenta a arqueóloga. Ela não se refere apenas aos habitantes da planície beniana. Em muitas áreas da Bacia do Amazonas há comunidades e povos ameaçados pela expansão do agronegócio, pelo desmatamento e pelas mudanças climáticas. Isso vale tanto para as comunidades já conhecidas quanto para os cerca de 180 povos isolados que entidades de defesa dos direitos como a Survival International afirmam viver só no lado brasileiro da Bacia do Amazonas. Adaptação em vez de exploração: lição que o passado ensina Os achados arqueológicos da planície beniana não trazem à tona apenas resquícios do passado, mas revelam também um contínuo biocultural duradouro, caracterizado por uma interação cuidadosamente ajustada entre seres humanos, plantas e animais, afirma Betancourt. As sociedades compreendiam a dinâmica das enchentes sazonais e a aproveitavam por meio de condução estratégica da água e de estratégias de cultivo diversas. Para Betancourt, esse conhecimento nos lembra que a resiliência nasce da diversidade – de diferentes formas de vida, espécies e perspectivas. Por isso, argumenta, quem deseja preservar a floresta tropical precisa também proteger a memória cultural e os direitos de seus guardiões. Autor: Alexander Freund

