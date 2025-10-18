Dia D de multivacinação é realizado neste sábado em todo o país

De acordo com o Ministério da Saúde, todas as doses previstas no Calendário Nacional de Vacinação serão disponibilizadas gratuitamente ao público.

Entre as prioridades, segundo a pasta, está o resgate de pessoas que não foram vacinadas contra o HPV, contra a febre amarela e contra o sarampo. Neste último caso, a chamada vale para a faixa de etária de 12 meses a 59 anos, por conta de surtos em países vizinhos e do risco de reintrodução da doença no Brasil.

Em nota, o ministério destacou que pais e responsáveis podem acompanhar a situação vacinal de crianças e adolescentes pelo aplicativo Meu SUS Digital, que envia alertas das próximas doses, lembretes e atualização em tempo real. “O sistema permite acompanhar quais vacinas já foram aplicadas e quais ainda precisam ser tomadas”.

Confira as vacinas disponíveis nas unidades básicas de saúde (UBS) de todo o país neste sábado:

- BCG (previne formas graves da tuberculose)