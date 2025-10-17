SP: polícia aponta dois postos como origem de contaminação por metanol

Uma operação deflagrada na manhã desta sexta-feira (17) na capital paulista e na região do ABC. Os postos, que o usavam em seus produtos. Os postos de combustível pertencem a uma mesma família e estão

Até o momento, segundo dados do Ministério da Saúde, foram confirmadas no país oito mortes decorrentes de intoxicação por metanol – seis no estado de São Paulo e duas em Pernambuco. O total de casos de contaminação confirmados chega a 41.

A suspeita dos policiais é que o esquema criminoso seja o responsável por todos os casos no estado de São Paulo.

“O primeiro ciclo foi fechado. Vamos continuar as diligências para identificar a origem de todas as bebidas adulteradas no estado”, disse o delegado-geral, Artur Dian.



