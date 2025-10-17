Rio usa laboratório portátil para identificar bebidas falsificadas

Em parceria com a Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe), o governo do Rio, está utilizando um moderno laboratório portátil capaz de identificar, em poucos segundos, bebidas destiladas falsificadas ou adulteradas. O equipamento, de origem escocesa, reúne as fórmulas originais dos principais destilados do mercado e compara as amostras coletadas durante a fiscalização. O equipamento está sendo usado em ações integradas da Secretaria de Defesa do Consumidor (Sedcon) e do Procon-RJ.

Na segunda fase da Operação Salus, em Copacabana, as equipes localizaram 20 litros de chope vencido, sete garrafas de tequila com impurezas e um litro de xarope de açúcar vencido utilizado na preparação de drinques. As garrafas de tequila foram recolhidas e encaminhadas para análise técnica junto aos fabricantes. As outras bebidas foram descartadas.

A Operação Salus vem sendo realizada de forma simultânea em oito estados, com apoio de órgãos de defesa do consumidor, vigilâncias sanitárias e forças de segurança. Desde o início, já foram apreendidos mais de 750 litros de bebidas adulteradas e contrabandeadas em 21 municípios do país.

O secretário de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, destacou a importância da parceria com a Abrabe e o uso de novas ferramentas tecnológicas e disse que pretende adquirir dois equipamentos de laboratório portátil.