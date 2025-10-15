AO VIVO Ciência&Saúde: Especial COP30

AO VIVO Ciência&Saúde: Especial COP30O especial Mundo Veg recebe a jornalista Aline Baron nesta quarta-feira, 15, para discutir sobre como a alimentação vegetal pode salvar o planeta
O Ciência&Saúde desta quarta-feira, 15, apresentado pela colunista e publicitária Eliziane Alencar, recebe a jornalista Aline Baroni para debater o papel dos sistemas alimentares no combate à crise climática, com foco na atuação da ProVeg no Brasil.
Com 20 anos de experiência na área de comunicação, Aline Baroni tem uma carreira dedicada ao terceiro setor e ao setor público, com atuação em áreas como cultura, direitos humanos e trabalhistas, meio ambiente, proteção animal e, especialmente, sistemas alimentares. Atualmente, ela comanda a diretoria executiva da ProVeg Brasil.
No programa, Aline trará um panorama sobre a ProVeg, organização internacional de conscientização alimentar, abordando seu histórico, as principais frentes de atuação e a estratégia de sua chegada ao Brasil.
O debate ganhará um enfoque especial com a proximidade da COP30, discutindo como a transição para uma alimentação mais baseada em vegetais é uma ferramenta crucial para salvar o planeta e quais são os planos da ProVeg para impulsionar essa agenda no cenário nacional.
A 30ª Conferência das Partes (Conference of the Parties) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) acontece em novembro, em Belém, no Pará, e vai reunir líderes mundiais, cientistas e a sociedade civil para debater e negociar ações contra as mudanças climáticas, com foco especial na Amazônia e nos desafios da transição energética e do financiamento climático.
Ciência&Saúde: Assista ao vivo
O programa Ciência&Saúde acontece todas às quarta-feira. A programação aborda os principais temas relacionados à saúde, ciência, universo vegano e longevidade.
Quando: quarta-feira, às 13 horas e às 14 horas
Onde: Youtube
