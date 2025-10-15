AO VIVO Ciência&Saúde: Especial COP30

Eliziane Alencar e a jornalista Aline Baroni / Crédito: Aurelio Alves / Arquivo Pessoal

O Ciência&Saúde desta quarta-feira, 15, apresentado pela colunista e publicitária Eliziane Alencar, recebe a jornalista Aline Baroni para debater o papel dos sistemas alimentares no combate à crise climática, com foco na atuação da ProVeg no Brasil.

Com 20 anos de experiência na área de comunicação, Aline Baroni tem uma carreira dedicada ao terceiro setor e ao setor público, com atuação em áreas como cultura, direitos humanos e trabalhistas, meio ambiente, proteção animal e, especialmente, sistemas alimentares. Atualmente, ela comanda a diretoria executiva da ProVeg Brasil.



COP 30 anuncia conselho para adaptação às mudanças climáticas No programa, Aline trará um panorama sobre a ProVeg, organização internacional de conscientização alimentar, abordando seu histórico, as principais frentes de atuação e a estratégia de sua chegada ao Brasil.

O debate ganhará um enfoque especial com a proximidade da COP30, discutindo como a transição para uma alimentação mais baseada em vegetais é uma ferramenta crucial para salvar o planeta e quais são os planos da ProVeg para impulsionar essa agenda no cenário nacional.

A 30ª Conferência das Partes (Conference of the Parties) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) acontece em novembro, em Belém, no Pará, e vai reunir líderes mundiais, cientistas e a sociedade civil para debater e negociar ações contra as mudanças climáticas, com foco especial na Amazônia e nos desafios da transição energética e do financiamento climático.