Rio investiga cinco casos suspeitos de intoxicação por metanol

Autor Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES-RJ) informou que subiu para cinco o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol no estado. Os casos em investigação são dois na cidade de São Pedro da Aldeia, além de Cabo Frio, Niterói e São João de Meriti, cada uma com um caso suspeito. De um total de 18 casos investigados, 13 foram descartados.

De acordo com a secretaria, o Rio de Janeiro registrou, há pouco mais de uma semana, a primeira suspeita de intoxicação por metanol, mas não há casos confirmados da doença no estado.

Com a finalidade de orientar a população, a secretaria vem respondendo as dúvidas mais comuns sobre os cuidados necessários ao ingerir bebida alcoólica.

“O ideal é reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, principalmente as destiladas, até que haja o rastreio das adulterações. Ainda assim, se houver consumo, deve ser com atenção a possíveis sinais de falsificação. E em qualquer sinal de gravidade, a recomendação é buscar atendimento médico o mais rápido possível”.

“Seguimos acompanhando os casos suspeitos e tomando as medidas necessárias para atender os pacientes, diz a secretária estadual de Saúde, Claudia Mello.  "Apesar de termos um sinal de alerta ligado, o cenário ainda é favorável no estado. Nossos médicos estão preparados para atender possíveis intoxicações, mas é importante se informar e aumentar a cautela ao beber”.

Risco

O metanol é um solvente, utilizado em produtos industriais. Ele não é feito para o consumo humano. Quando ingerido, o corpo o transforma em substâncias ainda mais tóxicas, que podem causar danos muito graves , como a cegueira e até a morte.

Adulterações

Qualquer bebida de origem duvidosa ou que não siga as normas de rotulagem e segurança deve ser evitada. A recomendação é consumir apenas produtos devidamente regularizados. Portanto, se consumir, que seja num estabelecimento de confiança, e atenção ao preço. Falsificações tendem a ser mais baratas e além disso podem ter sinais, como impurezas ou corpos estranhos no líquido.

Licores ou misturas caseiras devem ser evitados. São bebidas produzidas sem controle de destilação e podem ter presença residual de metanol.

Emergência médica

A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar à morte.

Os principais sintomas da intoxicação são: visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese).

Em caso de identificação dos sintomas, buscar imediatamente os serviços de emergência médica e contatar pelo menos uma das instituições a seguir:

Disque-Intoxicação da Anvisa: 0800 722 6001;

CIATox da sua cidade para orientação especializada (veja lista aqui);

Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo (CCI): (11) 5012-5311 ou 0800-771-3733 – de qualquer lugar do país;

É importante identificar e orientar possíveis contatos que tenham consumido a mesma bebida, recomendando que procurem imediatamente um serviço de saúde para avaliação e tratamento adequado. A demora no atendimento e na identificação da intoxicação aumenta a probabilidade do desfecho mais grave, com o óbito do paciente.

arte-metanol

