Metanol: estados e municípios recebem orientações para atendimentos

O Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira (10) que enviou nota técnica a estados e municípios com orientações atualizadas sobre o atendimento e a notificação de casos de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

Segundo a pasta, o documento atualiza critérios para confirmação de casos e detalha o fluxo de análise laboratorial, os procedimentos para solicitação de insumos e a notificação imediata ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs). Conforme o texto, a partir de agora, a confirmação de casos com indicação de tratamento é baseada no histórico de ingestão de bebida alcoólica, no quadro clínico e em achados laboratoriais compatíveis. Já para casos suspeitos, passa a ser considerado o período de persistência ou piora dos sintomas entre seis e 72 horas após a ingestão de bebida alcoólica. O documento também traz definições de casos confirmados, descartados e em investigação e orienta sobre as regras para notificação imediata aos Cievs estaduais, que devem informar o Cievs nacional por meio do Disque-Notifica (0800-644-6645) e do e-Notifica.

“Mesmo com a notificação imediata, o registro no Sistema de Informação de Agravos de Notificação continua sendo obrigatório”, reforçou o ministério, em comunicado.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp Fluxo laboratorial A definição do laboratório responsável pelas análises, segundo a pasta, deve ser feita por cada estado, com prioridade para laboratórios da rede Centro de Informações Toxicológicas (CIATox) ou da Polícia Científica.

“Nos casos em que o estado não tiver capacidade para realizar as análises, as amostras devem ser enviadas para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) do estado, que vai encaminhar o material para o CIATox-Campinas.” A ministério informou ainda que, até o momento, 21 estados possuem fluxo definido para o encaminhamento e análise das amostras. “O Brasil conta com 32 CIATox, centros de referência em toxicologia para orientação, diagnóstico e manejo de intoxicações, além de apoio à toxicovigilância e à ingestão de risco químico. Os estados que não têm CIATox, podem usar gratuitamente o serviço Disque-Intoxicação da Anvisa: 0800 722 6001,” explicou.

Antídotos O Brasil recebeu, na quinta-feira (9), um lote com 2,5 mil unidades do antídoto fomepizol para reforçar o estoque estratégico do SUS destinado ao tratamento de intoxicações por metanol. A distribuição, de acordo com a pasta, já foi iniciada, com 1,5 mil unidades enviadas aos estados. São Paulo foi o primeiro a receber um total de 288 unidades do medicamento em razão do elevado número de casos registrados. A previsão é que os demais estados com ocorrências suspeitas também recebem o antídoto: Pernambuco (68 unidades), Paraná (84), Rio de Janeiro (120), Rio Grande do Sul (80), Mato Grosso do Sul (20), Piauí (24), Espírito Santo (28), Goiás (52), Acre (16), Paraíba (28) e Rondônia (16).