Estado de SP confirma mais dois casos de intoxicação por metanol

Estado de SP confirma mais dois casos de intoxicação por metanol

Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil Autor
Em balanço divulgado nesta tarde, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) informou que o total de casos confirmados no estado de intoxicação por metanol após a ingestão de bebidas alcoólicas destiladas aumentou de 23 para 25.

Os dois novos casos foram registrados na capital e na cidade de São José dos Campos, sendo este a primeira ocorrência confirmada no interior do estado. Não há informação se o paciente de São José dos Campos esteve na região metropolitana de São Paulo antes de ser atendido.

O estado tem até o momento cinco mortes confirmadas e investiga 160 casos de possível intoxicação por metanol. Segundo a secretaria, 189 casos foram descartados após análises clínicas e epidemiológicas.

Prisões

Três pessoas foram presas ontem (9) e hoje (10) pela força-tarefa de fiscalização, elevando o total de prisões no estado de São Paulo por falsificação de bebidas para 49 no ano. Dessas, 28 ocorreram desde o dia 29 de setembro, quando começaram as fiscalizações coordenadas.

 

arte-metanol

Arte/Agência Brasil

