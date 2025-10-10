Saúde mental: como conseguir ajuda gratuita em Fortaleza

A procura por assistência em saúde mental deve ser iniciada na atenção primária / Crédito: FÁBIO LIMA

O Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado em 10 de outubro (10/10), reforça a importância de cuidar da mente e buscar apoio em momentos de fragilidade. Em Fortaleza, a população conta com uma rede ampla de serviços gratuitos que oferecem atendimento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, apoio em crises e atividades de reinserção social.

Esses serviços estão distribuídos em unidades municipais, programas sociais, universidades e iniciativas ligadas ao Ministério Público do Ceará (MPCE). Leia mais Setembro Amarelo: o que significa a campanha de prevenção ao suicídio? Sobre o assunto Setembro Amarelo: o que significa a campanha de prevenção ao suicídio? A seguir, O POVO disponibiliza um guia completo de onde e como procurar ajuda na capital cearense. Como e onde conseguir ajuda psicológica gratuita em Fortaleza Centros de Atenção Psicossocial (Caps) Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são a porta de entrada mais conhecida para quem precisa de atendimento em saúde mental.

Eles funcionam em diferentes bairros de Fortaleza e atendem pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, dependência de álcool e drogas e quadros que exigem cuidado especializado. Nos Caps, a população encontra psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais e assistentes sociais. Os serviços incluem consultas individuais, atendimento em grupo, atividades terapêuticas, visitas domiciliares e suporte às famílias. Em Fortaleza, há três modalidades de CAPS: Caps Geral – voltado a sofrimentos psíquicos e transtornos mentais severos.

– voltado a sofrimentos psíquicos e transtornos mentais severos. Caps AD (Álcool e Drogas) – específico para sofrimento mental e problemas relacionados à dependência química. A família do dependente também pode usufruir do serviço.

– específico para sofrimento mental e problemas relacionados à dependência química. A família do dependente também pode usufruir do serviço. Caps Infantil – para crianças e adolescentes que apresentem dificuldades sociais, sofrimento psíquico intenso e transtornos mentais graves. O acesso é gratuito e pode ser feito por demanda espontânea (chegando diretamente à unidade) ou por encaminhamento de unidades básicas de saúde.

Unidades Básicas de Saúde (UBS) As Unidades Básicas de Saúde (UBS) também são pontos de acolhimento em saúde mental. Muitas delas contam com psicólogos e realizam o primeiro atendimento, podendo encaminhar o paciente para acompanhamento mais especializado nos CAPS. Além disso, médicos da atenção primária podem prescrever medicações quando necessário e monitorar casos leves e moderados de ansiedade e depressão. O atendimento é feito por agendamento ou pela estratégia de acolhimento. É necessário que a pessoa a ser atendida resida no município de Fortaleza e apresente o documento de CPF, RG, cartão SUS e comprovante de endereço atualizado. Para as pessoas que vivem em situação de rua não há necessidade desses requisitos.