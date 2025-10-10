Saúde mental: como conseguir ajuda gratuita em Fortaleza

Dia Mundial da Saúde Mental: como conseguir ajuda gratuita em FortalezaOs serviços de saúde mental visam o cuidado desde o acolhimento até possíveis internações. Veja como e onde conseguir ajuda em Fortaleza
O Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado em 10 de outubro (10/10), reforça a importância de cuidar da mente e buscar apoio em momentos de fragilidade.
Em Fortaleza, a população conta com uma rede ampla de serviços gratuitos que oferecem atendimento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, apoio em crises e atividades de reinserção social.
Esses serviços estão distribuídos em unidades municipais, programas sociais, universidades e iniciativas ligadas ao Ministério Público do Ceará (MPCE).
A seguir, O POVO disponibiliza um guia completo de onde e como procurar ajuda na capital cearense.
Como e onde conseguir ajuda psicológica gratuita em Fortaleza
Centros de Atenção Psicossocial (Caps)
Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são a porta de entrada mais conhecida para quem precisa de atendimento em saúde mental.
Eles funcionam em diferentes bairros de Fortaleza e atendem pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, dependência de álcool e drogas e quadros que exigem cuidado especializado.
Nos Caps, a população encontra psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais e assistentes sociais. Os serviços incluem consultas individuais, atendimento em grupo, atividades terapêuticas, visitas domiciliares e suporte às famílias.
Em Fortaleza, há três modalidades de CAPS:
- Caps Geral – voltado a sofrimentos psíquicos e transtornos mentais severos.
- Caps AD (Álcool e Drogas) – específico para sofrimento mental e problemas relacionados à dependência química. A família do dependente também pode usufruir do serviço.
- Caps Infantil – para crianças e adolescentes que apresentem dificuldades sociais, sofrimento psíquico intenso e transtornos mentais graves.
O acesso é gratuito e pode ser feito por demanda espontânea (chegando diretamente à unidade) ou por encaminhamento de unidades básicas de saúde.
Unidades Básicas de Saúde (UBS)
As Unidades Básicas de Saúde (UBS) também são pontos de acolhimento em saúde mental. Muitas delas contam com psicólogos e realizam o primeiro atendimento, podendo encaminhar o paciente para acompanhamento mais especializado nos CAPS.
Além disso, médicos da atenção primária podem prescrever medicações quando necessário e monitorar casos leves e moderados de ansiedade e depressão. O atendimento é feito por agendamento ou pela estratégia de acolhimento.
É necessário que a pessoa a ser atendida resida no município de Fortaleza e apresente o documento de CPF, RG, cartão SUS e comprovante de endereço atualizado. Para as pessoas que vivem em situação de rua não há necessidade desses requisitos.
Hospitais de referência em saúde mental
Para casos de maior gravidade, a rede hospitalar da Capital oferece atendimento especializado. Entre os principais, estão:
- Hospital de Saúde Mental de Messejana Professor Frota Pinto (HSM) – referência estadual para internações e acompanhamento de transtornos graves, possui atendimento emergencial 24h e ambulatorial para transtornos de difícil controle.
- Hospital Geral de Fortaleza (HGF) – possui serviço de psiquiatria integrado à rede de urgência e emergência, admitindo pacientes em crise aguda.
- Frotinhas (Parangaba, Antônio Bezerra e Messejana) – podem receber pacientes em situações de crise para auxílio.
O acesso pode se dar por encaminhamento do Samu, das UPAs ou diretamente em casos de urgência.
Apoio em situações de crise
Em momentos de crise aguda, quando a pessoa apresenta risco de autoagressão ou comportamento suicida, Fortaleza conta com alternativas específicas:
- Samu (192) – serviço de urgência que também atende chamadas relacionadas a crises psicológicas.
- Pronto-Atendimento Psiquiátrico no HSM – funciona 24 horas para acolher casos graves, do emergencial ao internamento.
- Caps 24h – algumas unidades mantêm funcionamento ininterrupto, garantindo acolhimento em qualquer horário.
Além disso, serviços como o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferecem apoio emocional gratuito por telefone (188) ou internet.
Universidades e clínicas-escola
Instituições de ensino superior também oferecem atendimento psicológico gratuito ou a preços simbólicos em clínicas-escola, com estudantes da área e profissionais atendendo a comunidade externa por meio de sessões de psicoterapia:
- Universidade Federal do Ceará (UFC) – o Serviço de Psicologia Aplicada atende a população mediante inscrição em lista de espera.
- Universidade de Fortaleza (Unifor) – disponibiliza acompanhamento psicológico em sua clínica-escola através do Núcleo de Atenção Médica Integrada (Nami). Para um atendimento gratuito, o paciente deve ter sido encaminhado por postos de saúde.
- Centro Universitário Estácio do Ceará, Fanor e outras – mantêm programas semelhantes, em geral voltados a casos leves e moderados.
Esses atendimentos costumam ter vagas limitadas, mas são alternativas importantes para quem busca acompanhamento contínuo.
Serviços do Ministério Público do Ceará (MPCE)
O MPCE mantém uma lista de locais de atendimento psicológico em Fortaleza, incluindo serviços comunitários e projetos sociais.
Esses espaços complementam a rede pública de saúde e podem atender diferentes públicos, como mulheres vítimas de violência, pessoas em situação de vulnerabilidade social ou usuários de drogas.
Entre eles, destacam-se iniciativas em parceria com organizações sociais e grupos comunitários que oferecem escuta, aconselhamento e encaminhamento para a rede de saúde.
Serviços psicossociais e reinserção social
A saúde mental não se restringe apenas ao atendimento clínico. Em Fortaleza, existem programas voltados para inclusão social, oficinas terapêuticas e apoio às famílias. Os Caps, por exemplo, oferecem atividades de arte, música, esporte e capacitação profissional.
Essas ações buscam reduzir o estigma em torno do transtorno mental e fortalecer o vínculo dos pacientes com a comunidade.
Como acessar os serviços:
- Demanda espontânea: basta procurar diretamente os Caps ou UBS.
- Encaminhamento médico: em casos mais graves, a própria rede de saúde direciona o paciente.
- Urgências: o Samu e os hospitais de referência são portas abertas em situações críticas.
- Universidades e projetos sociais: o contato deve ser feito diretamente com as instituições.
Não é necessário ter plano de saúde para acessar esses serviços, que são gratuitos e fazem parte da rede pública e comunitária.
O Dia Mundial da Saúde Mental é um lembrete de que cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. Em Fortaleza, a população dispõe de uma rede diversificada de serviços gratuitos, que vão desde a escuta inicial em unidades básicas até o atendimento especializado em hospitais e Caps.
Para quem enfrenta crises, busca acompanhamento ou precisa de apoio contínuo, há alternativas acessíveis e profissionais preparados para oferecer ajuda. Procurar auxílio é um passo fundamental para superar dificuldades emocionais e garantir qualidade de vida.
Serviços de Psicologia gratuitos em Fortaleza
Confira lista abaixo de acordo com o MPCE:
- Clínica Escola de Psicologia – (UFC) (85) 3366.7690 / 3366.7691
- Serviço de Psicologia Aplicada – (Unichistus) (85) 3468.250
- Clínica Escola Unifor (85) 3477.3611/ 3477.3643/ 3477.3644
- Clínica Escola Fateci (85) 3533.7031
- Clínica Escola Fanor (85) 3052.4865
- Clínica Escola Uece (85) 3206.6433
- Clínica Escola Fametro (85) 3206.6433
- Centro Integrado de Saúde – (Uniateneu) (85) 98519.5061
- Clínica Escola de Psicologia Estácio – (FIC) (85) 3271.1992
- Instituto Logos (85) 3636.1707 (m) / (85) 99958.0590 (t)
- SOS Apoio Emocional (85) 99618.3805
- Pravida – Projeto de Apoio à Vida (85) 3366.8149 / (85) 98400.5672
- CVV – Centro de Valorização da Vida - 188
- Pronutra - Programa Interdisciplinar de Nutrição aos Transtornos Alimentares e Obesidade (85) 3477.3621
- Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto ( HSM) (85) 3101.4328
- Assessoria Biopsicossocial Da Secretaria De Segurança Pública E Defesa Social (85)32231837 (Destinado a policiais militares, bombeiros militares, policiais civis e profissionais peritos forenses)
Caps disponíveis para atendimento em Fortaleza
Horário de funcionamento: 8h às 17h.
Serviços 24 horas: Caps AD Regional I e CAPS AD Regional II
Regional I:
- Caps AD
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Dr. Airton Monte
Av. Monsenhor Hélio Campos, 138 – Cristo Redentor (Dentro do CSU e UAPS Virgílio Távora). CEP: 60336-800
- Caps GERAL
Centro de Atenção Psicossocial Nise da Silveira
Rua Soares Bulcão, 1494 - São Gerardo. CEP: 60320-180
- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA I e II
SOPAI - Serviço Hospitalar de Referência (SHR)
(Leitos psiquiátricos infanto-juvenil em hospital geral)
Av. Francisco Sá, 5036 – Carlito Pamplona. CEP: 60320-350
Regional II
- Caps GERAL - Centro de Atenção Psicossocial Dr. Nilson de Moura Fé - 24hs
Temporariamente buscar a equipe na Rua Maestro Silva Novo, 90 - São João do Tauape.
- Caps AD 24h - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Dr. José Glauco Bezerra Lobo - 24hs
Rua Giselda Cysne, s/n – Cidade 2000 (próximo ao Posto de Saúde Rigoberto Romero)
- Caps AD CENTRO - Rua Dona Leopoldina, 08 – Centro. CEP: 60110-000
- UA - Unidade de Acolhimento Dr. Marcus Vinicius Ponte de Sousa (Infanto-juvenil)*
Rua Giselda Cysne, s/n – Cidade 2000 (próximo ao Posto de Saúde Rigoberto Romero)
- Residência terapêutica
SANTA CASA - Serviço Hospitalar de Referência de Álcool e outras drogas (SHR AD)
Rua Barão do Rio Branco, s/n – Centro.
Regional III
- Caps AD - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Caps AD
Rua General Bernardo Figueiredo, 1991– Amadeu Furtado. Cep: 60455-475
- Caps GERAL - Centro de Atenção Psicossocial Prof. Gerardo da Frota Pinto
Rua: Pastor Samuel Mungunba, 1269 - Rodolfo Teófilo. CEP: 60430-375
- Caps Infantil - Centro de Atenção Psicossocial Estudante Nogueira Jucá
Rua Porfírio Sampaio, 1905 - Rodolfo Teófilo. Cep: 60450-340
Regional IV
- Caps AD - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - Alto da Coruja
Rua Betel, 1826, Itaperi. CEP: 6714-230
- Caps GERAL - Centro de Atenção Psicossocial
Av. Borges de Melo, 201 – Jardim América. CEP: 60415-510
Regional V
- Caps AD - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas
Rua Antônio Nery S/N-Granja Portugal CEP: 60545-231
- Caps GERAL - Centro de Atenção Psicossocial Bom Jardim Caps II
Rua Bom Jesus, 940 – Bom Jardim. CEP: 60543-365
- Caps Infantil - Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil
Rua Antônio Nery, s/n - Granja Portugal (vizinho ao Caps AD)
- UA - Unidade de Acolhimento Dr. Silas Munguba (Feminina e Masculina)
Av. D, 400 – Segunda Etapa José Walter. CEP: 60750-030
Regional VI
- Caps AD - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - Casa Da Liberdade
Rua: Monsenhor Carneiro da Cunha, 140, Luciano Cavalcante
- Caps GERAL - Centro de Atenção Psicossocial
Rua Carlota Rodrigues, 81 - Messejana. CEP: 60810-670
- Caps INFANTIL - Centro de Atenção Psicossocial Infantil Maria Ileuda Verçosa
Rua Alberto Leal Nunes, 75 - Cidade dos Funcionários. CEP:60822-465
- UA - Unidade de Acolhimento Poeta Mário Gomes
Av. Alberto Craveiro (Vizinho ao Posto de Saúde Edmar Fugita - Fundos) CEP: 60861-212
- Célula de Atenção à Saúde Mental – Secretaria Municipal da Saúde
Rua Barão do Rio Branco, 910 - 1º andar.
Telefone: 3452.6941