Revalida 2025: cartão de confirmação de inscrição está disponível

Este documento traz as informações como local de prova, data, horário e de atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, caso tenha sido solicitado e aprovado.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou o acesso na Página do Participante, dentro do Sistema Revalida. O login exige a senha do portal Gov.br.

Provas

A primeira etapa do Revalida 2025/2 ocorrerá no dia 19 de outubro, com as provas objetivas.

Os portões de acesso aos locais de provas serão abertos às 12h e fechados às 13h. Os candidatos terão cinco horas para fazer a prova do Revalida, conforme o horário oficial de Brasília, com início às 13h30 e término às 18h30, no horário de Brasília.