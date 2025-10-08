Boom dos cigarros eletrônicos chegou às crianças, diz OMS

Num momento de declínio da indústria do tabaco, vapes estão alimentando uma nova onda "alarmante" de vício em nicotina e atraindo milhões de menores, aponta entidade.Os cigarros eletrônicos estão alimentando uma nova onda "alarmante" de vício em nicotina e atraindo milhões de menores, alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta segunda-feira (06/10). Em países com dados disponíveis, crianças têm probabilidade nove vezes maior que adultos de usarem vapes, segundo a entidade. A OMS acusou a indústria de usar táticas agressivas para promover o produto entre jovens e viciá-los enquanto alardeia que ele é supostamente menos prejudicial à saúde que cigarros convencionais. Mais de 100 milhões de pessoas usam vapes, de acordo com a primeira estimativa global da OMS sobre o tema. Destes, cerca de 86 milhões são adultos, a maioria de países de alta renda, e cerca de 15 milhões são adolescentes com idade entre 13 e 15 anos. "Cigarros eletrônicos estão alimentando uma nova onda de vício em nicotina", declarou o diretor de determinantes, promoção e prevenção de saúde da OMS, Etienne Krug. "Eles são vendidos como redução de danos mas, na verdade, estão viciando crianças em nicotina mais cedo e arriscam sabotar décadas de progresso." A autora do relatório global, Alison Commar, alertou sobre a "pesada exposição" de crianças à propaganda online de tabaco, agravada pela publicidade feita por influencers nas redes sociais. "É muito difícil regular", argumentou, acrescentando que vapes são uma "porta de entrada para pessoas jovens no tabaco, ou para manterem um vício em nicotina à medida que envelhecem". Número de fumantes está em queda A nível global, o número de usuários de tabaco caiu de 1,38 bilhão em 2000 para 1,2 bilhão em 2024, enquanto a população mundial aumentou. A redução é mais rápida entre mulheres (6,6% delas são usuárias) do que homens (32,5%). A nível nacional, os números de usuários só aumentaram em 12 países. A queda foi especialmente pronunciada no Sudeste Asiático, responsável por mais de metade da redução mundial. A África tem agora a menor taxa global, 9,5%, mas o número absoluto de quem fuma cresce devido ao aumento populacional. Nas Américas, a prevalência caiu para 14%, enquanto na Europa permanece a mais alta do mundo, com 24,1% de adultos a usar tabaco, e as mulheres europeias a liderar o consumo feminino global, com 17,4%. No Brasil, a taxa é de 9%. Ainda assim, um em cada cinco adultos ainda é viciado em tabaco, substância que mata mais de 7 milhões de fumantes e mais de 1 milhão de fumantes secundários todos os anos, segundo o diretor-geral-assistente da OMS Jeremy Farrar. "Milhões de pessoas estão parando com o tabaco ou deixando de consumi-lo, graças aos esforços de controle de tabaco ao redor do mundo", pontuou o chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Em resposta, ele disse que a indústria tabagista está "reagindo com novos produtos de nicotina, focando agressivamente em pessoas jovens". ra (AFP, dpa, ots)