Prêmio Nobel 2025 de Medicina: entenda tudo sobre a descoberta

Pesquisadores foram premiados por desvendar os mecanismos de tolerância imunológica que abriram caminho para novos tratamentos contra o câncer e doenças autoimunes
O Prêmio Nobel de Medicina de 2025 foi anunciado nessa segunda-feira, 6, e consagrou três cientistas — Mary Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi — por suas descobertas fundamentais sobre a tolerância imunológica periférica. Esse mecanismo é o que impede o sistema imunológico de atacar o próprio corpo.

O trio dividirá o prêmio de 11 milhões de coroas suecas, o equivalente a cerca de R$ 6 milhões.

Entenda o que é a tolerância imunológica periférica

O estudo premiado revelou como o sistema imunológico é capaz de distinguir células do próprio corpo de agentes invasores.

A descoberta se baseia na identificação das células T reguladoras, responsáveis por evitar respostas autoimunes e manter o equilíbrio do organismo.

Antes dessa descoberta, a ciência acreditava que o controle imunológico dependia somente do timo, órgão onde ocorre a chamada tolerância central.

Em 1995, Shimon Sakaguchi demonstrou que havia outro mecanismo envolvido — e que um novo tipo de célula era essencial para impedir que o corpo se voltasse contra si mesmo.

A descoberta e o elo com doenças autoimunes

Em 2001, Mary Brunkow e Fred Ramsdell ampliaram esse entendimento ao estudar uma linhagem de camundongos chamada scurfy, que apresentava mutação no gene Foxp3.

Essa falha fazia com que o sistema imunológico atacasse os próprios órgãos, um quadro similar ao observado em humanos com síndrome IPEX, uma grave doença autoimune.

Os pesquisadores comprovaram que o Foxp3 é o gene responsável pelo desenvolvimento das células T reguladoras descritas por Sakaguchi.

Dois anos depois, em 2003, os cientistas conseguiram demonstrar o papel central desse gene no controle da tolerância imunológica, consolidando uma das maiores descobertas da imunologia moderna.

O impacto das descobertas e os novos tratamentos

As pesquisas dos laureados abriram caminho para novas terapias capazes de modular o sistema imunológico.

Em doenças autoimunes como diabetes tipo 1, lúpus e esclerose múltipla, por exemplo, os pacientes apresentam número reduzido ou mau funcionamento das células T reguladoras.

Atualmente, diversos tratamentos experimentais buscam restaurar ou reproduzir esse mecanismo natural de defesa.

Em paralelo, pesquisas em oncologia tentam usar o mesmo princípio para combater tumores, já que muitos deles “enganam” o sistema imunológico ao atrair células T reguladoras que os protegem de ataques.

As células guardiãs do corpo humano

Antes das descobertas premiadas, acreditava-se que o sistema imune se baseava em dois principais tipos de células T:

  • Auxiliares, que alertam o corpo sobre ameaças externas;
  • Assassinas, que eliminam células infectadas.

No entanto, não se compreendia por que essas células não atacavam os próprios tecidos. Sakaguchi demonstrou que as células T reguladoras atuam como “guardiãs”, monitorando o sistema e suprimindo respostas imunológicas exageradas.

Quando essas células falham, o corpo perde sua capacidade de reconhecer a si mesmo — e surgem as doenças autoimunes.

Próximos anúncios do Nobel

As descobertas de Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi consolidaram a base de inúmeros estudos que buscam equilibrar o sistema imunológico.

O Nobel de Medicina de 2024 havia reconhecido Victor Ambros e Gary Ruvkun, responsáveis por identificar o microRNA, essencial para o crescimento e especialização das células.

Nesta semana, seguem os anúncios de outras categorias: Física (7/10), Química (8/10), Literatura (9/10), Paz (10/10) e, encerrando a série, o Nobel de Economia (13/10). A cerimônia de entrega será realizada em 10 de dezembro, em Estocolmo, na Suécia.

