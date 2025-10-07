Prêmio Nobel 2025 de Medicina: entenda tudo sobre a descoberta

A descoberta sobre a tolerância imunológica periférica impede o sistema imunológico de causar danos ao corpo, explica o estudo. / Crédito: Reprodução/Instagram @nobelprize

O Prêmio Nobel de Medicina de 2025 foi anunciado nessa segunda-feira, 6, e consagrou três cientistas — Mary Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi — por suas descobertas fundamentais sobre a tolerância imunológica periférica. Esse mecanismo é o que impede o sistema imunológico de atacar o próprio corpo. O trio dividirá o prêmio de 11 milhões de coroas suecas, o equivalente a cerca de R$ 6 milhões.

Em 1995, Shimon Sakaguchi demonstrou que havia outro mecanismo envolvido — e que um novo tipo de célula era essencial para impedir que o corpo se voltasse contra si mesmo. A descoberta e o elo com doenças autoimunes Em 2001, Mary Brunkow e Fred Ramsdell ampliaram esse entendimento ao estudar uma linhagem de camundongos chamada scurfy, que apresentava mutação no gene Foxp3. Essa falha fazia com que o sistema imunológico atacasse os próprios órgãos, um quadro similar ao observado em humanos com síndrome IPEX, uma grave doença autoimune.