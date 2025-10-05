Fiscalização apreende mais de 7 mil garrafas de bebidas em São Paulo

O governo do estado de São Paulo confirmou adesde a última segunda-feira (29), na capital e no interior.

O estado tem 14 casos confirmados de intoxicação por metanol, sendo dois óbitos. Outros 148 casos são investigados, sendo sete mortes.

As ações incluíram fiscalização em bares, adegas e festas universitárias, além de um bar onde bebeu uma das pessoas que morreram, Marcos Antônio Jorge Júnior, 46, que foi enterrado ontem (4) na zona leste da capital.

Outras 50 mil garrafas foram recolhidas ao longo do ano em todo o estado. Desde o início de 2025, 41 pessoas foram presas por adulteração de bebidas, sendo 19 na semana passada.

Emergência médica

A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar à morte.