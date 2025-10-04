Rapper Hungria mantém boa evolução e hemodiálise é suspensa

O rapper Hungria, de 34 anos de idade, segue internado em um hospital em Brasília com suspeita de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica adulterada, mas o quadro de saúde do artista vem evoluindo positivamente. O rapper Hungria, de 34 anos de idade, segue internado em um hospital em Brasília com suspeita de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica adulterada, mas o quadro de saúde do artista vem evoluindo positivamente.

De acordo com boletim médico divulgado neste sábado (4) pelo Hospital DF Star, Hungria tem "boa evolução clínica, tendo sido suspensa a hemodiálise". A nota diz que o paciente seguirá em cuidados clínicos intensivos e sem previsão de alta. Hungria deu entrada no hospital na última quinta-feira (2), com quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. Ainda não há informação se o consumo da bebida teria ocorrido no Distrito Federal, que oficialmente ainda não conta com nenhum caso confirmado de intoxicação por metanol. O boletim médico diz ainda que o tratamento foi iniciado e que a investigação sobre o caso segue. Um dos médicos que supervisionam o tratamento do rapper declarou que o artista consumiu bebidas destiladas em uma casa de shows em São Paulo no último domingo (28). O local foi um dos que registrou casos de intoxicação e foi interditado por autoridades paulistas.

Pela primeira vez desde a internação, o cantor manifestou-se nas redes sociais nesta sexta (3). Em uma foto deitado no leito de UTI e abraçado com a filha de 8 anos, Hungria disse estar se recuperando e fez um alerta sobre o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Gustavo Hungria das Neves é da periferia de Brasília, da Ceilândia, e ganhou projeção nacional com suas músicas. Nas redes sociais, a equipe do músico disse que ele está sendo acompanhado pelos médicos e "fora de risco iminente". Informou ainda que a agenda de shows para o fim de semana está cancelada e agradeceu o apoio dos fãs. Emergência médica A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar à morte.

Os principais sintomas da intoxicação são: visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese). Em caso de identificação dos sintomas, buscar imediatamente os serviços de emergência médica e contatar pelo menos uma das instituições a seguir: Disque-Intoxicação da Anvisa: 0800 722 6001;