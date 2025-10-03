Termina hoje inscrição para 2ª chamada do Mais Médicos Especialistas

Os candidatos interessados deverão acessar a plataforma da Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS).

A iniciativa faz parte do programa Agora Tem Especialistas, que visa reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias, ampliando o acesso a atendimento especializado no Sistema Único de Saúde (SUS).

O objetivo do Ministério da Saúde é alcançar a meta de 500 vagas ocupadas na soma das duas chamadas. “Ressalta-se que, mesmo com a utilização das listas de espera da 1ª chamada por estabelecimento, não foi possível atingir esse total”, diz o edital da segunda chamada.

De acordo com a pasta, 320 especialistas convocados na primeira etapa já estão em atuação, em 156 municípios de todas as regiões do país.