SP disponibiliza mais duas mil ampolas de antídoto contra metanol

O estado de São Paulo disponibiliza, a partir desta sexta-feira (3), 2 mil novas ampolas de álcool etílico absoluto para o tratamento de pacientes com intoxicação por metanol. Já havia 500 unidades em estoque nos serviços de referência do estado.

A aquisição foi feita pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e destinada aos seguintes centros de referência: Hospital das Clínicas de Campinas, de Ribeirão Preto e de São Paulo.

De acordo com nota técnica do Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo, compartilhada com os 645 municípios e equipamentos de saúde, para a obtenção de ampolas de álcool etílico absoluto os serviços de saúde devem entrar em contato com os centros de referência com cópia da ficha de notificação do caso relacionado ao consumo de metanol.

Segundo o governo estadual, houve reforço na estrutura laboratorial para confirmar a presença da substância no organismo. O novo protocolo do estado prevê que as amostras de sangue ou urina coletadas em casos suspeitos sejam analisadas em até uma hora pelo Laboratório de Toxicologia Analítica Forense (Latof), do Departamento de Química da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto.

A coleta é feita nas unidades de saúde, e o Instituto Adolfo Lutz coordena a logística de transporte das amostras até o laboratório.